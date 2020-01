Una leyenda de arte llamada Rembrandt

Sin duda, Rembrandt, como muchos otros de los genios de la pintura del Barroco y luego del Renacimiento, fue vanguardista en su momento en el dominio de la luz, uno de los elementos esenciales a la hora de enfrentar un lienzo en blanco sobre un caballete. De allí que haya sido bautizado el ‘maestro de la luz’.



La genialidad de su pincel no solo radica en el juego maravilloso entre la luz y el color, sino también en la capacidad para plasmar la realidad en su pintura, a cuyos protagonistas solo les hace falta hablarle al observador.

Así se corrobora en el documental sobre la vida del gran artista neerlandés (Leiden, 1606 - Ámsterdam, 1669), que se podrá ver hasta el domingo en algunas salas de cine del país.



La producción recorre la muestra ‘Rembrandt: obra tardía’, expuesta recientemente en la National Gallery de Londres y que luego llegó al Rijksmuseum de Ámsterdam.



“Podemos aprender muchas cosas en esta exhibición. Una de ellas es cómo el propio Rembrandt parece conectar todos sus logros y sopesar profundamente lo que es importante expresar en una obra de arte, ya sea en términos de técnica, composición y los aspectos formales; o el contenido de la obra, el contenido emocional o formas nuevas de interpretar diferentes temáticas”, anota en el documental Betsy Wieseman, comisaria de arte holandés y flamenco de la National Gallery.



Dos elementos destacan los estudiosos en la obra de este pintor: por un lado, la capacidad de meter dentro del cuadro al espectador, como si fuera uno más dentro de la habitación donde se encuentran los protagonistas, 350 años después, como si se viajara en una máquina del tiempo.



Pero además, la proyección psicológica de los retratados en sus actitudes y expresiones del rostro, que invitan al observador a crear toda una teoría de lo que estaba pasando en ese momento.



La acción en sus cuadros, en particular los de las décadas de 1630 y 1640, tal vez sea su mayor preocupación. Mientras que en su periodo final se siente un especial interés por el “mecanismo interno de las personas”, comentan expertos de su obra en la producción.

En su etapa tardía Rembrandt ya no se fija en otros artistas. Está más centrado en su propio arte, y su obra tardía es la más sensible y la más espectacular en lo referente a la técnica. FACEBOOK

Para la crítica, esta etapa del neerlandés plasma una gran carga psicológica. Foto: Cortesía Exhibition on Screen/Cine Colombia

Para Gregor J. M. Weber, director de artes decorativas del Rijksmuseum, la etapa final de la obra del artista es quizá la más “emocionante, porque Rembrandt ya no se fija en otros artistas. Está más centrado en su propio arte, y su obra tardía es la más sensible y la más espectacular en lo referente a la técnica”.



La independencia de la monarquía española a principios del siglo XVII generó en Holanda una nueva movida en todos los estamentos. En el arte, en particular, los artistas comenzaron a escoger sus propias temáticas, que marcaban distancia de los tradicionales asuntos religiosos.



De esta manera, el arte comenzó a reflejar a la sociedad. Y el retrato pictórico, como ocurre hoy con la fotografía, ganó toda la relevancia. Allí, Rembrandt se convirtió en el ‘rey’ de la técnica. Las familias más acaudaladas los escogieron para inmortalizar a sus miembros.



Esta producción es un viaje nostálgico que le permite al espectador reflexionar también sobre el triste final de muchos de los grandes genios en la historia del arte, que mueren solos, incomprendidos y en la ruina.



Y cuyo legado solo se reconoce muchos siglos después. Pues, como anotan los productores en el documental, “hizo obras de arte que no siguieron la moda, pero que conmovieron al hombre en la generaciones siguientes”.



Por eso, hoy, los historiadores de arte han bautizado como ‘Edad de oro’ al siglo XVII en Holanda, cuyo mayor exponente fue Rembrandt.



¿Cuándo y dónde?



30 y 31 de enero, 1.º y 2 de febrero, en salas de Cine Colombia de Bogotá, Medellín, Cali, B/manga, Manizales, B/quilla, Cartagena, Armenia, Ibagué, Popayán, Pereira y Villavicencio. Informes de horarios y precios: cinecolombia.com