Una Edith Piaf creada por la Inteligencia Artificial llegará al cine

La voz y la imagen de Edith Piaf serán recreadas con inteligencia artificial (IA) para la realización de 'Edith', una película biográfica animada sobre la cantante francesa.



Warner Music Entertainment informó que se había asociado con el patrimonio de la legendaria artista y con la productora Seriously Happy para hacer una película de 90 minutos de duración narrada por la voz de Piaf que "descubrirá aspectos de su vida hasta ahora desconocidos".

En el comunicado, las productoras explican que la imagen y voz de Piaf serán recreadas gracias a la tecnología de IA que fue entrenada con cientos de archivos, algunos de hace más de 80 años, "para realzar aún más la autenticidad y el impacto emocional de su historia".



"La animación ofrecerá una visión moderna de su historia, mientras que la inclusión de imágenes de archivo, actuaciones en el escenario y en televisión, imágenes personales y entrevistas televisivas proporcionarán al público una visión auténtica de los momentos significativos de la vida de Piaf", dice el anuncio.



La cinta está ambientada en las ciudades de París y Nueva York, y comprende la época de 1920 a 1960.



El proyecto promete ofrecer una visión moderna de su historia, mostrando logros personales y actuaciones icónicas de la intérprete de 'La vie en rose'.



La idea original es de la directora y guionista Julie Veille, responsable de películas de televisión como 'Diana Ross, suprême diva' (2019) Y 'Stevie Wonder: Visionnaire et prophète' (2019), y comparte créditos de escritura con Gilles Marliac.



"Su historia es una muestra de increíble resistencia, de superación de luchas y de desafío a las normas sociales para alcanzar la grandeza, y es tan relevante ahora como lo fue entonces", dijo Veille en un comunicado.



Por su parte, Catherine Glavas y Christie Laume, las albaceas del patrimonio de Piaf, expresaron lo "especial y conmovedor" que resultaba la experiencia de volver a escuchar la voz de la cantante gracias a la tecnología IA. "Se siente como si estuviéramos de nuevo en el cuarto con ella", apuntaron.



Édith Giovanna Gassion nació en París el 19 de diciembre de 1915. Años más tarde adoptaría el sobrenombre artístico de 'Piaf', que en español significa gorrión, haciendo referencia a su particular voz.



Su vida estuvo marcada por la tragedia y los excesos al haber vivido una infancia azotada por la necesidad y la miseria, y una vida adulta golpeada por la muerte de su única hija y de su amado, el boxeador Marcel Cerdán, y problemas con su adicción a la morfina.



Piaf se convirtió en una estrella internacional en los años cincuenta y canciones como 'Non, je ne regrette rien', 'Hymne à l'amour' y 'Milord', la convirtieron en una de la cantantes más célebres del siglo XX.



EFE