La vida no es bella / Crítica Mente:  Columna de opinión

Una de las sorpresas de las nominaciones a los premios Óscar, anunciadas la semana pasada, han sido las seis candidaturas de Jojo Rabbit.

Y es que si bien la película ha tenido un buen desempeño en festivales internacionales, con más de un centenar de nominaciones y una veintena de triunfos, también ha sido criticada por abordar un fenómeno macabro como el nazismo a través de una comedia.



No es la primera cinta que se mete en ese berenjenal. Desde El gran dictador, de Charles Chaplin, hasta La vida es bella, de Roberto Benigni, han sido varios los intentos de abordar el holocausto con humor crítico y pocos los que han triunfado.



En esta ocasión es Taika Waititi, un director y comediante neozelandés, quien se le mide al reto con una trama delicada: estamos en plena Segunda Guerra y un niño, que tiene como amigo imaginario al mismísimo Hitler, se prepara para luchar por el Reich, hasta que conoce a una muchacha judía y su mundo se empiezan a resquebrajar. Jojo Rabbit coquetea todo el tiempo con esa terrible manipulación sensiblera que terminó por hundir a La vida es bella en la infamia.



Sin embargo, Waititi no es Benigni y tiene la virtud de no tomarse muy en serio.

La película tiene un tono farsesco y juguetón que la aleja del melodrama manipulador (aunque haya lágrimas en el público), y que alcanza su punto más alto en dos momentos memorables: cuando el capitán encarnado por el brillante Sam Rock-well da un giro dramático definitivo, y en una deliciosa y anacrónica aparición de Helden, es decir, la entrañable Heroes de David Bowie en alemán.



Mauiricio Reina

Crítico de cine

Para EL TIEMPO