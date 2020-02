¿Quiénes son los hispanos y latinos que podrían obtener Premios Óscar?

Dolor y gloria, la cinta de Pedro Almodóvar ganadora del Goya, es la más fuerte apuesta iberoamericana en los premios Óscar, pues aspira en la categoría de mejor película internacional, apartado en el que tiene una fuerte competencia con surcoreana Parásito.

Por su parte, Antonio Banderas está nominado en la categoría de mejor actor, por Dolor y gloria, y compite con Joaquin Phoenix (Joker), en la competición por el premio al mejor actor. Adam Driver (Historia de un matrimonio), Leonardo DiCaprio (Había una vez... en Hollywood) y Jonathan Pryce (Los dos papas) son los otros tres nominados. En animación compite la cinta Klaus, del español de Sergio Pablos.



Los fans latinos también tendrán que estar pendientes de las opciones iberoamericanas. La brasileña Petra Costa está nominada al mejor documental por The Edge of Democracy; el mexicano Rodrigo Prieto buscará el Óscar a mejor fotografía por El irlandés; la mexicana Mayes C. Rubeo opta al galardón a mejor vestuario por Jojo Rabbit; y los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda intentarán triunfar por los efectos especiales de esa misma cinta.



EFE