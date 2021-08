'Un inquilino inesperado': el regalo que llega a través de un perro

'Mi perro estúpido' es un relato que escribió el autor estadounidense John Fante y que ahora es la película 'Un inquilino inesperado'.

El texto hace parte de 'El oeste de Roma', junto con 'La orgía', y fue actualizado en esta producción, dirigida por Yvan Attal, quien también actúa al lado de Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot, Adèle Wismes, Sébastien Thiery, Ben Attal, Eric Ruf y Pablo Venzal.



Attal representa a Henri, un escritor que tras un éxito literario que lo llevó a ganar muchos premios, no pudo volver a estar en la cima. Deprimido, ve cómo su vida se derrumba: la relación con su esposa es un caos y lo mismo ocurre con sus cuatro hijos. Los culpa de todo lo malo: de sus problemas sexuales y de su dolor de espalda, entre otros.

Mientras todo se derrumba, un perro grande, sin educación, indomable e hiperactivo llega a su casa cualquier noche de lluvia.



Todos quieren sacarlo porque estorba, porque ensucia, porque se sube a los muebles, porque no es de la casa. Pero poco a poco Henri se relaciona con Estúpido, como lo llaman, al punto que les dice a su esposa y a sus hijos que el perro se queda y punto.



Henri no conoce las teorías que hablan de la solidaridad con los animales, de quedarse con una mascota para siempre más aún si llega a la casa como un regalo de alguien o del destino, del amor le que generan a los humanos. Eso no está en su mente de escritor y hombre frustrado.

Pero lo cierto, es que Estúpido se va instalando en el corazón frío y duro de este hombre que ha perdido la esperanza y lo ayuda a reacomodar no solo sus pensamientos sino su forma de ver el mundo y hasta a su familia.



Su frase “Estúpido se queda y punto” lo va a ayudar a encontrar el camino de regreso.