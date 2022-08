Antes a los combatientes que estaban en el furor de la batalla les llegaban armas o cartas de sus familiares para darles el ánimo necesario para esquivar las balas y la muerte.



Sin embargo, nadie pensaba en otras necesidades más banales pero necesarias para muchos, para lidiar con ese estrés tan intenso. Ese fue el caso de John ‘Chickie’ Donahue, a quien a sus 26 año se le ocurrió la idea de llevarles a los soldados que peleaban en la guerra de Vietnam algo que en realidad los calmara: cerveza.

Esa historia es precisamente la base de la película 'The Greatest Beer Run Ever', protagonizada por Zac Efron, que cuenta las peripecias de ese joven que se cansó de levantar pancartas en contra de ese conflicto armado y olfateó una oportunidad de ayudar, de una manera muy particular, a sus amigos de infancia que fueron reclutados.

Apple TV+ acaba de liberar el tráiler de 'The Greatest Beer Run Ever' Y viene con un sello infalible y seductor: ‘inspirada en hechos reales’. La producción se estrenará el próximo 30 de septiembre en algunas salas de cine de Estados Unidos y al mismo tiempo llegará a la plataforma de streaming.



Russell Crowe (izquierda) lo ayuda en su aventura. Foto: Apple TV+

En el filme, lo que comienza como un viaje polémico (Donahue decide ir solo al campo de batalla) e ingenuamente bien intencionado, se convierte rápidamente en la aventura de su vida, cuando ‘Chickie’ se enfrenta a la realidad de esta guerra tan controversial y las reuniones con sus amigos de la infancia lo empujan a las complejidades y responsabilidades de la edad adulta.

En su misión, ‘Chickie’ contará con la ayuda de 'Arthur Coates' (interpretado por Russel Crowe), un fotógrafo de guerra que documenta los horrores del conflicto en Vietnam, dando paso a un relato que transita entre los tintes cómicos y el drama, enfocado en el dolor que afrontaron los militares, quienes fueron llevados a pelear por su país.



Mientras continúa con su consigna de llevar cerveza a sus compatriotas, las imágenes de ataúdes de jóvenes reclutas golpean a ‘Chickie’ y le hacen reparar en que ningún bando es del todo bueno, para acabar afanándose en demostrar a los soldados que sus familiares los quieren y siguen esperándolos en casa.



La película se estrena en septiembre. Foto: Apple TV+

La película se basa en el libro 'The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty, and 'W'ar, publicado por el propio Johh Donohue junto a J. T. Molloy, reportero en medios como 'New York Post' en 2017.

Además de Zac Efron y Russell Crowe también actúan Jacke Picking, Will Ropp, Archie Renaux, Kyle Allen, Ruby Ashbourne Serkis y Bill Murray.

'The Greatest Beer Run Ever' fue dirigida por Peter Farrelly, recordado por la cinta ganadora del Óscar 'Green Book' y por comedias como 'Tontos y más tontos' o 'Pegado a ti', quien adaptó la obra original a guion cinematográfico con la ayuda de Brian Currie y Pete Jones.



Un giro en su carrera

Ya quienes han visto la película han dado pistas acerca del cambio de registro de Zac Efron, quien comenzó su carrera en Disney con High School Musical y luego desarrolló una carrera marcada principalmente por comedias juveniles o el descalabro monumental de la versión cinematográfica de 'Guardianes de la bahía', junto a Dwayne Johnson.

Sin embargo, ha salido al paso con buenas actuaciones en otros filmes como 'The Disaster Artist 'y especialmente 'Extremely Wicked', 'Shockingly Evil and Vile', que se estrenó en 'Netflix' y que se dio a la tarea de contar la vida del asesino en serie Ted Bundy.



Efe

