Han causado controversia las palabras del realizador Steven S. DeKnight acerca del trabajo de la actriz Jenna Ortega en Merlina.

Pese a que la producción de Netflix fue un suceso mundial y disparó la carrera de la joven de ascendencia latina, se supo que fue complicada durante el rodaje de la serie.

El comentario lo hizo DeKnight y surgió tras conocerse una entrevista de Ortega en la que se quejó de los guionistas de la producción y dónde explicó que ella solicitó algunos cambios en la historia e hizo otros sin autorización.

"Cuando me inscribí en el programa por primera vez, no tenía todos los guiones. Pensé que iba a ser mucho más oscuro. No sabía cuál era el tono, o cómo sonaría la partitura. Todo lo que hace Merlina, todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para el personaje”, fue uno de los testimonios de la actriz en un pódcast, que posiblemente disparó la ira de Steven S, DeKnight.



"Ella es joven, así que tal vez no sabe nada mejor (pero debería). También debería preguntarse cómo se sentiría si los showrunners dieran una entrevista y hablaran de lo difícil que fue y que se negaron a interpretar el material", escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, luego el productor compartió otro mensaje r en el que pedía disculpas por su reacción y aseguró que su respuesta se dio en el momento menos oportuno, haciendo referencia a que cualquier diferencia de tipo creativo se tiene que discutir en otras instancias. “"los escritores están nerviosos debido a la huelga inminente, incluido yo mismo. Una tormenta perfecta", explicó.



Por ahora, a pesar de las polémicas Merlina ya tiene asegurada una segunda temporada en Netflix. En entrevista exclusiva con Tudum.com, los productores ejecutivos y artífices de la serie: Alfred Gough y Miles Millar dijeron: “Ha sido increíble crear una serie que lograra conectar con gente de todo el mundo. Estamos muy emocionados de continuar el viaje tortuoso de Merlina hacia la temporada dos; queremos echarnos ese clavado en otra temporada para explorar el mundo raro y tenebroso de Nevermore. Sólo hay que asegurarnos de que Merlina no haya vaciado antes la piscina”.



