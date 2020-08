¿Una protagonista bisexual en una serie de Disney?

El sueño de saber de conjuros y magia lleva a Luz Noceda, una jovencita de 14 años, por un camino paralelo al de la vida normal. Por accidente se enfrenta a un nuevo universo, el de las Islas Hirvientes, donde conoce a Eda, que se convierte en una guía en proceso de Luz de cumplir sus sueños en esa realidad paralela.



La historia de Luz, creación de Dana Terrance (también parte del equipo de creación de la serie Gravity Falls), es un cúmulo de aventuras fantásticas en las que esta joven se encuentra con personas que se vuelven como su familia.

Su estreno en Estados Unidos, con el nombre de The Owl House (La Casa Buho, en español), se dio en enero de este año. En América Latina, Disney Channel la estrenó en abril pasado.



Desde entonces, a lo largo de cada capítulo, Luz manifestaba su gusto por los chicos, pero en dos de los capítulos emitidos en agosto, empezó a mostrarse un coqueteo entre ella y otra joven hechicera, Amity, que al comienzo de la serie fue vista como su rival y ahora, como un posible romance.

Amity y Luz bailan juntas y es en esta escena donde se percibe la nueva relación que se establece entre las dos.



Todo apunta a que la protagonista de La Casa Buho es bisexual. La reacción de los espectadores convirtió en viral el tema, en vista que que la firma Disney siempre ha sido considerada conservadora, a veces en extremo. De hecho, Luz sería la primera protagonista bisexual de sus series en la historia.



Aunque cabe resaltar que no se trata del primer personaje que insinúa una inclinación por alguien de su mismo sexo en las creaciones de Disney.

Y no se trata de especulaciones, al menos no si se acude a las palabras de su creadora. Dana Terrance lo confirmó en sus declaraciones en redes sociales, en las que manifestó que no habría podido hacer un personaje así veladamente, que insistió en que fuera aprobado y que la administración actual del canal se lo permitió.



Terrance, que se define a sí misma como bisexual, relató que quería "niños queer en el elenco principal" y, más adelante afirmó: "Afortunadamente, mi terquedad rindió sus frutos y ahora estoy apoyada por el liderazgo actual de Disney".

Redacción de cultura