Un estreno y tres televidentes / El otro lado

La televisión tiene sentido por la creación de proyectos y formatos y por los televidentes. He aquí un estreno y tres ciudadanos.

LA VITRINA. Lunes a viernes, a las 8:30 p. m., por Telecaribe. Concurso de músicos del Caribe, y en eso no hay pierde porque hay talento e identidad. En lo televiso es un concurso al viejo estilo: cámaras que se mueven sin ton ni son y escenario acartonado.

Una presentadora sexi como todas: siempre deben ser sexis (¡este machismo televisivo nos va a matar!). Un jurado de lujo porque sabe de música y no cae en el melodrama: la potente y activista Adriana Lucía; el músico más conectado con los ritmos nacionales, Iván Benavides, y un buen músico como Pernet. Lástima que este señor defienda en redes los machismos y violencias de sus amigos machotes.



Los participantes como siempre se dicen talentosos, son bullosos y quieren la gloria vía la música. Muchos con talento, otros con deseo de salir en televisión y poco más que dar. La vitrina demuestra que en Colombia la música salva la vida. Chévere verla porque la música siempre ilumina nuestras vidas.



FÚTBOL TV. Darío Mesa R. escribió: “Soy adicto al fútbol y mi esposa dice que soy el único que ve las transmisiones sin volumen, pero es que no me resisto los ‘periodistas’ colombianos que comentan los partidos internacionales. Otro asunto, Suso es la única razón que me hace dar vergüenza de ser paisa”.



SEÑAL COLOMBIA. Enrique Ordóñez escribió: “Recuerdo que cuando el canal tres se trasformó en Señal Colombia, se estableció que ese sería un canal educativo y cultural exclusivamente. Y así fue durante veinte años. ¡Hasta ahora! Por Señal Colombia se pasan los monótonos discursos presidenciales y otros actos oficiales, lo cual rompe completamente el espíritu de ese canal. Pero, para horror de horrores, ahora se anuncia que allí también se establecerá un noticiero diario con noticias oficiales. ¿Acaso el Gobierno no tiene el canal institucional e incluso los privados como noticieros arrodillados?”.



RCN NOTICIAS. Alfonso Gutiérrez Martínez escribió que “el manifiesto uribismo/gobiernismo que tenía ese noticiero bajo la dirección de Claudia Gurisatti era repetitivo y fastidioso, pero con la llegada de Juan Lozano había bajado un poco de tono.



Ahora con el nombramiento de José Manuel Acevedo ese uribismo ha subido nuevamente de tono, llegando a límites francamente insoportables (…) ¿No es suficiente que el señor presidente nos atosigue diariamente de 6 a 7 p. m., haciendo propaganda a sus actos de gobierno, para que ahora se le dé también espacio en el noticiero de un canal privado que debería ser imparcial? Habiendo sido fiel al Canal RCN, ahora, francamente, lo abandono”.



Moraleja. Los televidentes saben de televisión y detestan que los quieran utilizar o que los crean bobos. Respeto por los televidentes y su inteligencia sería lo mejor que podrían hacer el Gobierno, RCN y los comentaristas futboleros. No hacerlo les baja el prestigio y el 'rating'.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

Otros temas que pueden interesarle: