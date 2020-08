Revelan documental de los últimos días de vida de  Robin Williams

Todavía se recuerda con tristeza la partida del actor y comediante Robin Williams en Hollywood, quien se suicidó el 11 de agosto de 2014

Por eso ha llamado mucho la atención el adelanto del documental ‘Robin’s Wish’, que sigue los últimos días del actor famoso por películas como 'Good Will Hunting' (por la que ganó un Óscar), 'Despertares', 'Buenos días Vietnam'. 'Ms Doutbfire', 'Patch Adams' y 'Retratos de una obsesión', entre otras.

Con desgarradores testimonios de su familia, especialistas y amigos cercanos del actor, el documental revela los miedos, la ansiedad y las enfermedades que afectaron a uno de los actores que siempre hizo reír a Hollywood y que demostró un talento muy poderoso frente al escenario y a las cámaras en el cine y la televisión.

El suicidio de Robin Williams le fue atribuido a su depresión. Sin embargo, su esposa afirmó que esta no fue la razón, pues también padecía parkinson, demencia y confusión. Foto: Archivo particular

Asimismo, recuerda los momentos más importantes de su carrera y expone la manera en que se cubrió la noticia de su muerte y el suicidio.



"El cerebro humano es, ya sabes, una glándula extraordinaria de tres libras y media", es una de las frases del propio Williams que aparecen en el adelanto de 'Robin's Wish'.



Como lo registró el medio digital The Hollywood Reporter, los testimonios más emocionales lo da su viuda, Susan Schneider Williams, quien reconoce que el actor estaba atrapado en una enfermedad mortal si saberlo. "Casi todas las regiones de su cerebro fueron atacadas. Él experimentó su desintegración", dijo.



Según los productores de ‘Robin Wish’, la idea no es recordar un momento triste en la de la estrella del cine y la TV, sino generar una reflexión acerca de la vida, la muerte y las enfermedades que afectan el cerebro, sumado a un tributo especial al legado de Williams en el mundo del entretenimiento.El documental se estrenará el 1 de septiembre en Estados Unidos como una película para pago por ver.demanda.

Williams siempre fue un motor de talento y humor desenfrenado. Eso también lo llevó a su vida fuera de las cámaras. Foto: Foto: HBO

En el 2018 HBO estrenó ‘Robin Williams: Come Inside my Mind’, un documental que repasaba su vida, su trabajo y que tocaba también el sufrimiento y la inseguridad que siempre lo acompañó por fuera del ojo público.



