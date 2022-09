Barney fue uno de los programas infantiles más icónicos del planeta. Estuvo al aire casi 30 años y su creador, Sheryl Leach, contará en un nuevo documental detalles inéditos que rodearon al dinosaurio rosado durante su larga trayectoria en la televisión internacional.



Según lo reportado por ‘Variety’, será transmitido a través de la plataforma de streaming Peacock y estará dividida en tres partes, que incluirá entrevistas y material de archivo nunca antes visto por la audiencia. Entre ellos, datos reveladores y un tanto oscuros del show.



“Barney el dinosaurio fue un personaje omnipresente para niños y padres por igual y estamos encantados de trabajar con el equipo de Scout Productions para llevar esta serie de tres partes a Peacock. Este documental está destinado a cautivar al público como lo ha hecho Barney a lo largo de los años”, comentó Rod Aissa, vicepresidente ejecutivo de Contenido de NBCUniversal Television & Streaming.



La primera emisión de Barney fue en 1988. Foto: CTW

Llevará por nombre ‘I love you, you hate me’ haciendo alusión a una de las frases míticas de una de las canciones del programa, ‘Te quiero yo y tú a mí’, por lo que se especula que lo revelado en esta producción, financiada por Scout Productions, tendrá un contenido no apto para todo el público.



El tráiler de la serie de dos partes muestra a Bob West, un intérprete de Barney, recordando las amenazas de muerte que recibió cuando protagonizó al dinosaurio púrpura: "Eran violentas y explícitas, muerte y desmembramiento de mi familia, iban a venir a buscarme y me iban a matar".



Se estrenará el próximo 12 de octubre en Peacock y puede ver el trailer a continuación.



