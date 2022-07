No es una cifra menor. Durante medio siglo y tres años, Jorge Barón ha presentado musicales sin parar, entre ellos programas de nuestro ADN audiovisual y emocional: El show de las estrellas, Embajadores de la música colombiana y La gran fiesta de los hogares colombianos.

El show de las estrellas es el más conocido y sigue vigente. Un programa que trajo al país a artistas de talla universal, desde Soda Stereo hasta Richard Clayderman; solo basta dar una mirada en YouTube y encontrarse con un video de hace más de tres décadas de Village People en un viaje a Bogotá solo para hacer parte de su programa.



Los Village son entrevistados por Barón y cada uno da un saludo corto, algunos en un español forzado y otros en inglés. Y luego empiezan a cantar sus éxitos, entre ellos su inolvidable Y.M.C.A, en un país en el que se habían hecho famosos gracias a los discos de acetato y a las emisoras.



Barón se ve en el video orgulloso con ese logro. Era increíble tener a un grupo que nació en 1977, en pleno florecimiento de la música disco, reconocidos en todo el globo, y con los primeros golpes de autoridad de la población LGBTIQ+.



“He presentado entre 4.000 y 5.000 artistas a lo largo de mi carrera”, dice Barón tras hacer un repaso de una carrera fenomenal y de recibir el reconocimiento de los premios Guinness el pasado jueves en la Casa de Nariño. “Luego de un análisis de varios meses, cuando consideramos que teníamos la posibilidad de competir exitosamente, resolvimos inscribirnos en los Guinness World Records. Ellos hicieron un proceso exhaustivo de verificación y lo logramos”.



Un logro más en su carrera, toda una colección de premios India Catalina, Simón Bolívar y otros que, en realidad, son los que más disfruta: las llaves de las ciudades y poblaciones a las que ha ido con El show de las estrellas. Más de 700 lugares como Puerto Inírida, a donde tuvo que llegar con su equipo en una travesía que incluyó aviones y barcos.



Con una disciplina férrea, a sus 74 años, sigue ágil y con una conversación amena y llena de historias. No importa cuántas veces se le haga una entrevista, siempre narra algo nuevo.

Nacido en Ibagué el 29 de junio de 1948, Jorge Barón además de presentador es un empresario. Aunque en la televisión colombiana todo cambió desde que llegaron los canales privados, que El show de las estrellas tenga más de 50 años al aire, significa que nunca ha bajado su bandera y ahora se ve los sábados por RCN.



Sigue presidiendo Jorge Barón Televisión y llegando a distintas poblaciones para hacer su programa. Estadios, explanadas, playas, un rincón de la selva… El espacio se adapta para que la gente se reúna con cantantes de distintos géneros, un público que siempre le pide sus frases “agüita para mi gente”, la “patadita de la buena suerte” y el “besito de la buena suerte”. Estas dos últimas para los y las cantantes, respectivamente.



Siempre se presenta impecable con un traje elegante y de diseño, la mayoría de las veces blanco, y recuerda que el primer esmoquin que tuvo para presentar en televisión “me costó 200 pesos y se lo compré al cantante argentino Alberto Garda”.



Barón, además, ha sido hombre de radio. De ahí la educación de su voz, pero como presentador de espectáculos en vivo y con público presente, recordó su primera vez: “Fue en Ibagué en una tarima ubicada en el parque Murillo Toro. Tenía 13 años y anuncié a la Orquesta dé Lucho Bermúdez”.

Esa orquesta también ha estado en El show de las estrellas, el programa de televisión que nació en 1969 y por donde han pasado, según cuenta, “Raphael, Julio Iglesias, José Luis Perales, Sandro, Leonardo Favio, Rocío Dúrcal, Paco de Lucía, Menudo, Celia Cruz, Rocío Jurado, José José, Vicente Fernández, Alberto Cortez, Village People, Bertín Osborne, Ángela Carrasco, Lola Flores, su hija Lolita, Daniela Romo, Miguel Bosé en sus inicios, Richard Clayderman, Yuri, Joan Manuel Serrat y Luis Miguel, cuando solo tenía 8 años, entre muchos, muchos otros”.



En sus oficinas están las fotos de esas estrellas y para verlas hay que recorrer varios pisos. De todas tiene una anécdota con su memoria envidiable. Hay cosecha suya en el triunfo de glorias colombianas como Diomedes Díaz, Shakira, Juanes.



La barranquillera ocupa un lugar especial en su corazón, porque antes de volverse la gran estrella y dejar el país, siempre estaba dispuesta para presentarse en su escenario. “Nunca ponía un pero, ni un problema, nada. Admirables su carisma y disciplina”, ha contado.



Y de las estrellas internacionales, vale la pena recordar una anécdota que contó Dago García, de Caracol, cuando estuvo en el rancho del mexicano Vicente Fernández, antes de su muerte. Dago llegó a Los Tres Potrillos, la hacienda del charro, para firmar los derechos de una serie sobre su vida y “me preguntó especialmente por Jorge Barón”.



Fue, además, cercano a Celia Cruz y a su esposo Pedro Knight, y estar en El show de las estrellas era una cita no obligada, sino de afecto y cariño para la Guarachera de Cuba, que siempre le dedicó hermosas palabras. “Su muerte me dolió mucho”, dice Barón.

El presentador con su reconocimiento. Foto: Archivo particular



El gran Barón, además, no falla con La gran fiesta de los hogares colombianos, una idea que nació en Ibagué, en sus días de radio, cuando pensaba en los solitarios. Con antelación le había hecho la propuesta al gerente de la emisora Ondas de Ibagué, pero este no le había confirmado nada. Antes de salir para su casa a recibir 1964, le dijo que sí, que arrancara a las 7 p. m., la hora en la que se salía del aire en los diciembres.



Con el operador de sonido planearon un programa con éxitos del momento y otros nostálgicos, y la buena acogida fue total, porque era la única emisora de la región con música.



Y cuando este formato, años después, pasó a la televisión, en muchos hogares era la playlist del 24 y el 31. Incluso, en el cambio de milenio, Jorge Barón y su fiesta fueron incluidos en un especial mundial, con paradas en distintas ciudades. El ibaguereño salió desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, con casa llena y colombianidad total.



Colombianidad que Barón ha llevado al Zócalo de Ciudad de México y al Madison Square Garden de Nueva York, entre otros. De este último, todavía hay recuerdos del delirio que se desató entre los asistentes cuando Jorge Velosa y Los Carrangueros interpretaron 'La cucharita'.



Como presentador, Barón cuenta que ejerce “el periodismo, la investigación y la relación permanente con el público”, pero esto no impidió que en un Show de las estrellas tuviera un lapsus monumental. “Estaba presentando a Jerónimo, un cantante argentino que regresaba a Colombia y naturalmente al programa, y luego de hacer una extensa introducción hablando de él, rematé con un: ‘Señoras y señores, ¡los dejo con Piero!’”.



Ahora, ostentando su Guinness Record, también cuenta que en una Gran fiesta de los hogares colombianos, un 31 de diciembre, una bandada de mosquitos, se paseaba por la tarima atraídos por las luces, y mientras entrevistaba a Arelys Henao “tuve que tragarme muchos bichitos cada vez que abría la boca sin dejar de tener la mejor actitud”.



El Guinness World Records que recibió en la Casa de Nariño llevó a que muchos de los empleados del lugar se hicieran foto con él. Incluso, la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, llegó para la ceremonia.



Barón sabe que este tipo de formatos, el de los musicales, ha ido desapareciendo. “Pero continuamos, porque tenemos un nicho muy importante que nos ha seguido a través del tiempo y diseñamos permanente estrategias de ventas para lograr la comercialización de nuestras pautas. Además, son programas que ya son tradicionales entre los colombianos”.



Padre de cuatro hijos, todos hombres, saben que los 24 y 31 se celebran el 25 de diciembre y el primero de enero, porque su papá está con la gente que necesita compañía en esas noches. Ellos muchas veces lo acompañan en las emisiones y saben del amor que el público siente por su papá.



Y por eso, este récord mundial, que dice que ha presentado sus musicales 299 días, “es un honor para mí y tiene un gran significado, especialmente por haber permanecido por 53 años ininterrumpidos al aire, llevando un mensaje de solidaridad, de paz, de música, de compañía para el pueblo colombiano”.



De parte de los músicos también hay agradecimiento. En un Show en Tunja, uno de los grandes de la charrería mexicana, Antonio Aguilar se lo expresó: “Ya me puedo morir tranquilo porque he podido expresarte frente a frente todo lo que te quiero y mi gratitud por la que haz hecho por la carrera de este servidor y de mi familia. Gracias, Jorge, por tú programa y por tu persona, y gracias por querer a México y sus artistas”.