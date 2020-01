Actor de Harry Potter se convierte en mafioso

Para quienes se preguntaban qué había pasado con el actor Rupert Grint, el famoso coprotagonista de la saga cinematográfica inspirada en el personaje literario Harry Potter, una serie de televisión les tiene la respuesta.

Rupert Grint (centro) con Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Emma Watson (Hermione) en la saga cinematográfica de Harry Potter. Foto: CineConcerts

Grint, quien luego de la fama por la fiebre de Potter en la pantalla grande –en el papel de Ron Weasley– parecía haber desaparecido como en uno de los hechizos de esa producción, es ahora el protagonista de la serie 'Snatch', que tomó la base de su predecesora cinematográfica 'Snatch: cerdos y diamantes' (del 2000) para ampliar una serie de historias alrededor del bajo mundo de la delincuencia y la corrupción en Londres.

La nueva producción, de diez episodios, que se estrena el 9 de enero por el canal de televisión paga AXN (8:05 p. m.), se centra en un grupo de jóvenes que tratan de abrirse paso en un mundo lleno de violencia y personajes variopintos.

Rupert Grint es Charlie Cavendish, el líder de este grupo de estafadores de poca monta que queda atrapado en el crimen organizado. Hay un atraco, golpes, violencia y un cierto toque de ironía y empatía con algunos personajes que no son nada buenos, pero no del todo malos.



Lo que parece un robo perfecto convierte a Charlie y a un círculo de sus amigos en los protagonistas de un escenario peligroso del que tendrán que sobrevivir en cada episodio.

Charlie Cavendish (Grint, a la derecha) en una escena de la serie. Foto: AXN

Hay una cercanía con la idea que consiguió la película original de caricaturizar un poco la maldad reinante en su trama, pero la serie se gasta más tiempo en desarrollar los conflictos de los personajes.



Es frenética y rápida, pero se toma su tiempo para revelar motivaciones y sentimientos de estos jóvenes aprendices de delincuentes.



Su creador y guionista, Alex de Rakoff, viene de trabajar en videos musicales y videojuegos, por lo que tiene claro el universo de planos sin respiro en esta nueva narrativa televisiva que rinde homenaje al acelere y desacelere de algunas escenas, que Guy Ritchie (director de la película original) convirtió en un sello de identidad dentro de la historia.

Tiene una historia elegante y presenta un irreverente sentido del humor FACEBOOK

TWITTER

La serie cuenta también con la actuación de Luke Pasqualino –que interpreta a Albert Hill, socio de Cavendish–, Dougray Scott, Ed Westwick y Stephanie Leonidas (quien asume el rol de una joven fatal en una trama con mucha testosterona); junto a Phoebe Dynevor y Juliet Aubrey. Snatch tuvo una buena crítica.



“Suceden tantas cosas que requiere tu plena concentración. Después de dos episodios, todavía no está claro hacia dónde va todo esto, pero querrás ver al menos uno más para averiguarlo”, afirmó Neil Genzlinger en el diario 'The New York Times'.



Asimismo, Matthew Gilbert aseguró, en el periódico 'The Boston Globe', que la apuesta es “muy divertida, tiene una historia elegante y presenta un irreverente sentido del humor”.



Sin embargo, Stuart Heritage comentó acerca de esta serie –que ya estrenó su segunda temporada–, en 'The Guardian', que “todo resulta espectacularmente poco auténtico, una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia”.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1