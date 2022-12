Después de su éxito en el 2021, ElTeatro.co y Riaño Producciones presentan un renovado show musical lleno de sátira y humor, enfocada en el actual contexto sociopolítico colombiano, con un espectáculo que llevará al público a acompañar al personaje de Juanpis por una gira a través de cuatro regiones del país hasta este miércoles 21 de diciembre.

The Juanpis Christmas Show, blanca navidad Foto: ElTeatro.co

Luego de que la izquierda ganara las elecciones legislativas y presidenciales del 2022, Juanpis González (Alejandro Riaño) huye de Colombia. Sin embargo, la falta de reconocimiento en el extranjero lo hace retornar a su tierra empeñado en recuperar su credibilidad y estatus. Para ello, convoca un recorrido nacional que presentará tanto el folclor y la alegría de cada territorio como sus problemáticas sociales y políticas como el paramilitarismo, el machismo o la pobreza. Los lugares son el Pacífico, los Llanos Orientales, el Eje Cafetero, y el Valle del Cauca. En este viaje estará acompañado de Ivancito (Julián Caicedo) y Blanca (Nina Caicedo), una funcionaria de la Defensoría del Pueblo de orígen costeño y afro quien lo confrontará con la realidad.



Es un musical escrito y dirigido por Yacko Márquez, quien también dirigió la primera versión. “Después de las ultimas elecciones, el mundo de Juanpis queda al revés, así que decide irse de Colombia y ya estando lejos se da cuenta que extraña su tierra, que necesita a los pobres para sentirse bien. Eso lo lleva a una aventura de conocer el territorio colombiano y conocer situaciones que para él son nuevas”. Y añade: “además, tenemos un ingrediente complicado para Juanpis, pues conoce una mujer durante el musical, afro, que viene a verificar que juanpis en su gira por el territorio no vaya a hacer nada raro, pero a partir de eso empiezan a surgir emociones que lo llevan a un conflicto”.

Yo creo que en el humor todo se vale. Creé el personaje para mostrar lo que estaba mal realmente.

TWITTER

Esta vez, Juanpis buscará limpiar su nombre y conseguir la aprobación de su abuelo Pombo y el partido político. “Algo que caracteriza al personaje de Juanpis es que siempre hay algo que se denuncia, entonces en esta gira por el territorio colombiano, se encuentra con un montón de cosas que a su manera va denunciando. Sin embargo, al final la conclusión es que el cambio real esta en cada uno de nosotros. No hay que esperar que el cambio venga de otro lugar, ni de un gobierno ni de nadie”.



Riaño señala que el mensaje del musical es poder “prestarle mucha atención a los territorios de nuestro país, los más afectados, el Chocó, la guerra en el eje cafetero, el llano y la ganadería, hablamos de muchos temas que la gente ni le presta atención, lo hacemos por medio de la música, humor y el sarcasmo de Juanpis”.



“Nos agarramos de eso para que la gente entienda lo mal que es ser como el personaje, como Juanpis”, señala el actor. Y agrega: “Yo creo que en el humor todo se vale. Creé el personaje para mostrar lo que estaba mal realmente. Cuando hablamos desde el machismo, la xenofobia… realmente lo denunciamos y lo hablamos a través del humor. Esa es lo importancia de una herramienta como esta donde decimos las cosas de frente, como lo hacían en el cine mudo, lo hacia Buster Keaton, lo hacía Chaplin o Groucho Marx, que por medio del humor y con risa, todo tenia un mensaje un poco fuerte y álgido. Tan fuerte que algunos de ellos fueron vetados en la alemania nazi en la primera y segunda guerra mundial”.

Alejandro Riaño es humorista, actor y creador de contenido audiovisual. Es creador de ‘Juanpis gonzález’, un personaje satírico de la clase alta bogotana. “Me estoy enfocando en la dirección del cine, escribo también una película que no habla del humor sino un drama que se esta viviendo en nuestro país. Creo que el año siguiente va a ser un año de muchos cambios en mi vida que van a tener que ver mucho no con el personaje sino con lo que pienso yo, de una manera más humana, mostrando la realidad de nuestro país”.



La producción musical del show es de Juan triana, coreografías de Angie y Diana Correa junto a un elenco talentoso integrado también por Edwin Muñoz, Sebastián Gutiérrez, Michelle Santos, Nathalie Aguilar, Andy Rodriguez, Ale Montenegro, Konnier y David Forero. Bajo la producción general de Maria Riaño, The Juanpis Christmas Show, blanca navidad se presenta en ElTeatro.co, en el Centro Comercial Santafé. Compre sus entradas en https://elteatro.co.

