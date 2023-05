La producción de la quinta y última temporada de Stranger Things de Netflix se detuvo en solidaridad con la huelga en curso del Writers Guild of America, dijeron los creadores del programa, según informa el protal 'thedailybeast.com'.

“Escribir no se detiene cuando comienza la filmación”, dijeron Matt Duffer y Ross Duffer en un comunicado de Twitter.



“Si bien estamos emocionados de comenzar la producción con nuestro increíble elenco y equipo, no es posible durante esta huelga. Esperamos que pronto se llegue a un acuerdo justo para que todos podamos volver al trabajo. Hasta entonces, cambio y fuera. #wgastrong”, anotan.



El portal 'thedailybeast.com' anota que fuentes de Netflix confirmaron más tarde a 'The Hollywood Reporter' que la producción se retrasaría, pero se negaron a dar más detalles sobre el registro o dar una nueva fecha de inicio.



"Stranger Things es solo uno de varios programas afectados por la acción laboral, ya que la mayoría de los programas de entrevistas nocturnos suspendieron la producción por su duración, y Saturday Night Live eliminó los dos episodios finales planificados de su temporada 48", anota el portal.



Si embargo, hace poco se supo que, luego de la quitna temporada, 'Stranger Things' se convertiría en un universo que integre cada vez más producciones, como ha ocurrido con otras series.



La serie, creada Matt y Ross Duffer, recoge en su argumento a un grupo de amigos, de los años 80, que se enfrentan a misterios sobrenaturales.



La quinta temporada -que se espera estrenar en el 2024- cierra por ahora el desarrollo de la historia, pero solo por ahora, porque Netflix confirmó que ya se está trabajando en una ampliación en un formato de dibujos animados, en el que los hermanos Duffer siguen al frente.