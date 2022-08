Jóvenes ucranianos organizan eventos y fiestas rave que atraen a cientos de voluntarios para limpiar escombros y ayudar a reparar edificios destruidos por la ocupación rusa de su país.

DJs, con sus equipos, y decenas de jóvenes llenan un edificio sin tejado, semidestruido que solía ser un centro cultural en Yahidne, al norte de Kiev, la capital ucraniana. Con la música tronando desde los altavoces, los jóvenes se afanan en remover los montones de escombros del edificio y solo a veces paran para un descanso o para bailar unos momentos.



Son voluntarios que ayudan a reconstruir pueblos que fueron ocupados por las tropas rusas al comienzo de la invasión del país. Tetiana Burianova, una de las responsables de la iniciativa ‘Reparar juntos’, lo tiene claro: “el voluntariado tiene que ser interesante y divertido”. Dice que prestar ayuda se ha convertido en una nueva manera de vivir para muchos ucranianos y es importante que los voluntarios no queden exhaustos puesto que queda mucho por hacer. “Estamos seguros de que la vida y la unidad vencerán a la muerte y la destrucción. Sabemos que son las sonrisas, y no las lágrimas, las que ayudan a nuestra productividad”, escriben los organizadores en su Instagram.



Cada sábado, cientos de jóvenes ucranianos y extranjeros de Kiev y otras ciudades se suben a autobuses que les llevan a la vecina región de Chernihiv. Equipados con tiendas y sacos de dormir, puede parecer que se van de excursión a esa pintoresca parte del país, conocida por sus numerosos ríos y lagos. Lo cierto es que les esperan dos días de duro trabajo como voluntarios para retirar escombros y reconstruir casas destruidas en pueblos como Yahidne. Casi cuatrocientos de sus habitantes fueron encerrados por los rusos durante un mes mientras los soldados robaban y destruían sus hogares. Once de ellos murieron.

El resultado fue bueno y una veintena de hombres y hasta niños se unieron a los jóvenes en los trabajos mientras otros participaron en actividades después del trabajo como monólogos y conciertos.



Uno de los voluntarios, Yaroslav Danylchuk de Kiev, espera que la presencia de tantos jóvenes dé a los habitantes el apoyo moral y la esperanza en un futuro mejor. Tetiana confirma que la gente les recibió muy bien. “Cada vez que venimos al pueblo dos mujeres nos esperan con varenyky (una especialidad ucraniana semejante a las empanadillas) hechos en casa”, dice.



Al final del campamento en Ivanivka, a pesar de que fueron dos días de trabajo físico extenuante, los voluntarios y la gente del lugar bailaban juntos con la música de la banda de folk Shchuka Ryba. Yaroslav, de 32 años, participó en varios de esos campamentos, denominados toloka, una expresión que se usa para describir cuando la gente se reúne para una limpieza urgente o tareas de construcción.



Supo de las fiestas rave hace poco e insiste en que de todos modos lo más importante es el trabajo. Junto con otras decenas de voluntarios, ayudó a recoger y deshacerse de montones de escombros en los que se convirtieron muchos edificios por los ataques rusos. “El grado de destrucción es inmenso”, dice Yaroslav, “estamos en una carrera contrarreloj para ayudar a la gente a preparar sus casas dañadas para la parte más fría del año”.



Hay mucho trabajo por delante. Los habitantes no pueden hacerlo solo y muchos de ellos son a menudo mujeres mayores. Algunas perdieron a sus hijos y maridos por el terror de las tropas rusas.



La iniciativa elige solo a las familias más necesitadas. Se planea reconstruir entre 12 y 15 casas en cada una de las localidades en las que ya se han organizado los campamentos. En las primeras tolokas hubo unos cincuenta voluntarios y al último campamento en Ivanivka fueron 250.

Decenas se han ido uniendo a la iniciativa cada día en el canal de Telegram. ‘Reparar juntos’ ha recaudado más de 600.000 hryvnias (unos 16.000 euros) procedentes de donaciones de otros ucranianos a título privado. Continúa recaudando fondos para comprar herramientas y material de construcción pero espera atraer también a grandes empresas y fondos internacionales.



Ucrania / Efe

¿Cómo es ir al cine en medio de la guerra?

El KINO42 es la única sala de cine subterránea de Kiev. Foto: AFP

En el centro de Kiev, el KINO42 es uno de los 20 cines que está abierto tras permanecer varios meses cerrados por la invasión rusa a Ucrania. Pero es el único subterráneo. La sala de 42 butacas, construida a cuatro metros de profundidad, hace alarde de su condición de ‘cine-refugio’ para protegerse de los bombardeos rusos.



El teatro, que abrió en 2019, siempre estuvo en un sótano. “Esto era antes un detalle insólito de su arquitectura, pero ahora es su principal atractivo”, dice Ilko Gladshtein, uno de los dueños. “KINO42 es el cine más seguro de Kiev en este momento. No interrumpimos las proyecciones durante los ataques aéreos”, comentó.



Gran cantidad de personas llegan a las proyecciones nocturnas, que se han adelantado debido al toque de queda de las 11 p. m.



KINO42 siempre ha dado prioridad al cine ucraniano, y la preservación de la identidad cultural: se asoció con el Centro Dovzhenko, el mayor archivo cinematográfico del país, y pasó de una proyección semanal a tres, con la sala completa.



Stanislav Bitiutskiy, investigador del Centro Dovzhenko, dice que cada cataclismo social o político impone un ajuste de cuentas con la identidad ucraniana. “Ocurrió por primera vez durante la revolución de Maidan”, comentó en referencia a los mortales enfrentamientos de 2014 entre manifestantes y las fuerzas de seguridad que llevaron a la caída del presidente prorruso Viktor Yanukovych. “Nuevamente necesitamos redefinir nuestra identidad mediante el arte”, acotó.

Cerca de allí, el cine Zhovten, de casi un siglo de antigüedad, fue otro de los primeros en reabrir. “Queríamos apoyar la economía del país así como el bienestar psicológico de la gente”, comentó su directora, Yulia Antypova. Zhovten interrumpe las proyecciones durante 20 minutos cuando suenan las sirenas por los ataques aéreos y pide a los asistentes ir a un refugio cercano. Si la alerta se prolonga, la proyección se cancela y el público regresa otro día con sus entradas. La asistencia baja cada vez que un misil ruso cae en una zona civil. “Pero la psique humana es bastante resistente. En pocos días la asistencia se recupera, hasta el próximo ataque”, comentó Antypova.



Kiev, Ucrania / AFP

