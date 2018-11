Tyler Henry, el médium que Hollywood adora

Entre la exuberancia y el exceso en que se mueven las estrellas de Hollywood, Tyler Henry parece un personaje fuera de contexto.



Es tranquilo y revela siempre una gran sonrisa, mientras gana terreno en el cariño de millones que siguen su programa 'Hollywood Medium with Tyler Henry', cuya nueva temporada comienza el próximo año.

Henry tiene 22 años, pero guarda una agenda llena de citas con famosos, quienes quieren tener un contacto con sus seres queridos que ya no están, aprovechando un don que él descubrió a los 10 años, cuando tuvo una aparición de su abuela poco antes de que falleciera por un cáncer terminal; al ser capaz de recibir mensajes de espíritus.



Con los años Tyler Henry lo desarrolló, y luego llegó la fama cuando demostró sus habilidades en el canal de TV paga E!



Él no ha sido inmune a críticas ni al escepticismo, pero él dice que es algo real, aunque respeta tanto las creencias como la incredulidad de la gente.



“Lo que busco con mi programa es humanizar un poco más a esas personas que la gente sabe que son famosas, ver que tienen expectativas, necesidades y anhelos como cualquier otro. Ahí se ven realmente como son”, explica en una entrevista con medios internacionales en la participó EL TIEMPO, en Santa Bárbara, Estados Unidos.



“Nada de lo que se ve está escrito previamente o arreglado. Buscamos que los sentimientos sean orgánicos y honestos”, recalca al hacer referencia a sus charlas en cámara en la que poco a poco se van revelando los mensajes de personas que ha fallecido y que están conectadas emocionalmente con su invitado.

Henry, sin embargo, no se cree famoso, aunque en cada temporada es testigo de las lágrimas y la alegría honesta de actores, presentadores de TV y personalidades del deporte o la vida social.



“Es divertido salir a hacer compras y que la gente te pare y quiera tomarse una foto contigo o quieran saber qué les puede decir su abuela, es algo emocionante”, bromea.



Él plantea que lo realmente busca es encontrar respuestas y ayudar a la gente, y eso requiere tiempo y concentración. “No es como en la película 'Sexto sentido' –en la que el protagonista veía cosas todo el tiempo–. Yo no veo personas o entidades, sino que las cosas se van revelando según el momento”, explica.



Un objetivo que en la tercera temporada, recién finalizada, consiguió con Jim Parsons, de la serie 'The Big Bang Theory', al ayudarlo a conectarse con su padre fallecido, al igual que con La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, quien pudo tener un contacto con el rey del pop.



“Ahora estoy listo para la cuarta temporada del programa y, de alguna manera, tener experiencias fuera de Estados Unidos, viajar y seguir trabajando con otras personas”, finaliza.

