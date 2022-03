Mei Lee es una jovencita que se debate entre una madre autoritaria, los cambios de la adolescencia y una transformación –algo que es literal– cuando sus emociones se salen de control; es decir, casi todo el tiempo.



Tiene 13 años y no se halla, pero su fiel y divertido grupo de amigos le ayudarán a ubicarse en ese confuso momento de la pubertad, y de paso a encontrar el camino para relacionarse con su compleja madre.

'Red' es el primer largometraje de la directora china Domee Shi, ganadora en el 2019 del Óscar con su emotivo corto 'Bao'. Rona Liu ha sido su coequipera en ambos proyectos como parte del departamento de arte y diseñadora de producción.



En entrevista con EL TIEMPO, Liu explicó por qué escogieron a un panda rojo como protagonista:



"Es un tema cultural. El oso panda rojo es originario de China y es muy conocido en Asia, pero no en el resto del mundo. Son adorables, esponjosos y cuando se ponen patas arriba tienen una expresión muy tierna; en cuanto a la personalidad, pueden ser tímidos, pero luego tornarse emocionales y enojados sin motivo... son como los adolescentes. Era el animal perfecto para representar a Mei Lee".

EFE explica que 'Red' es una historia muy personal, con mucho de autobiográfica, pero mezclada con la fantasía de las ancestrales leyendas chinas y en el que se habla sin tapujos de la menstruación, como en filmes anteriores de Pixar ya se trató la depresión o la muerte.



Mei, la protagonista de 'Red', tiene mucho de Domee Shi, pero también de muchas de las mujeres que han tomado parte en este proyecto, recuerda la Lindsay Collins, la productora principal.



"Cuando realizamos las entrevistas para elegir a las personas responsables del grupo de la película, les pedimos que nos dijeran por qué creían que deberían trabajar en el filme", dice Collins.

Mei Lee es la protagonista de la película. Foto: Disney / Pixar

Las mujeres que formaron parte de ese proceso de selección les dieron respuestas geniales, sobre lo horrible que fue su primera menstruación y otros detalles que quedaron reflejados en el guion y en la película.



Por eso hay un alto porcentaje de mujeres en este filme, algo que no había pasado antes en una película de Pixar. "Y eso nos ayudó a contar una historia que sentimos real, auténtica y valiente, porque estábamos rodeadas de mujeres".



Aunque Shi apunta a que los hombres que trabajaron en el filme y los compañeros de Pixar se mostraron igualmente empáticos con la historia. "Incluso aunque ellos nunca hayan sido una niña asiática de 10 años", agrega la realizadora entre risas.



Al respecto del claro liderazgo femenino en el proyecto, Liu le dijo a EL TIEMPO lo siguiente:



"Fue algo encantador. Tuve un bebé hacia el final de la producción y me sentí muy apoyada, porque casi todas en el grupo tenían niños: entienden por lo que estás pasando, que tus tiempos han cambiado o que necesitas hacer una u otra cosa, no hay necesidad de dar muchas explicaciones para que te abracen en lo que te hace falta".



ELTIEMPO.COM**Con información de EFE