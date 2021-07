Tundama, la película animada colombiana sobre un guerrero muisca

Este jueves, Disney estrenó el tráiler oficial de 'Encanto', la nueva producción animada inspirada en Colombia que cuenta la historia de los Madrigal, una familia que vive entre las montañas en una casa mágica.



Pero, no es la única película de este tipo que verá la luz este año en el país: 'Tundama', un filme creado por dos hermanos boyacenses, se estrenará en el segundo semestre en varias salas de cine.



(Tundama: el guerrero muisca que frenó la conquista española)

La producción cuenta cómo dos niños buscan a su hermana raptada y quedan en medio del conflicto entre indígenas y conquistadores.



Pero, se enfoca en Tundama, un cacique guerrero que lideró varias de las batallas contra el ejército de Gonzalo Jiménez de Quesada. El hombre era el 'señor de los territorios de Duitama' y gobernaba cuando llegaron los españoles al centro del país.



"Desde el sur vienen estos hombres de gran tesón, rápidamente han recorrido las tierras del Zipa y el Zaque, y sabemos que vendrán a nosotros", se escucha en el tráiler de la película que está narrada en lengua muisca con subtítulos en español. "Seremos libres mientras seamos dueños de nuestra voluntad", dice Tundama en el filme.



Los hermanos Edison y Diego Yaya son los directores, creadores y productores de esta película. Les ha tocado con las 'uñas'. "Tuvimos que pasar por mucho, casi una década para estar en donde estamos ahora, con 'Tundama'. Aplicamos a varias convocatorias y aprendimos de los procesos", dice Edison en conversación con EL TIEMPO.



Con esta producción, ganaron en el Festival de Cine de Oniros de Nueva York, EE. UU., al igual que en el Festival River Atreyee, de la India, y en el de Cine en las Montañas, de Salento, Quindío.



Además han participado en los festivales BonDance, de Japón; Dimensión Independiente, de Bali, Indonesia; fueron seleccionados en el Festival de Cine de Ottawa, en Canadá, y fueron preseleccionados a Mejor Película de Animación en los Premios Platino 2021.

(Si nos lee desde la app, vea este contenido aquí)

Un camino difícil

Los hermanos Yaya son diseñadores gráficos y trabajan en Dagamedia, una productora de contenidos creada por ellos en la que generan animaciones en 2D y 3D, cortometrajes e ilustraciones. "La animación mueve nuestras vidas", dice Edison.



Y no es para menos. 'Tundama' es un largometraje basado en una técnica tridimensional, detallada y a la altura de varias de las películas de compañías internacionales. Pero el proceso, aunque ha sido de "mucho aprendizaje" —como dice Edison—, no ha sido fácil. "No logramos conseguir inversores, entonces tuvimos que reinvertir lo que teníamos en Dagamedia. Adquirimos los equipos y un sistema de captura de movimiento".



Con esa tecnología, adaptaron parte de su estudio y durante años grabaron allí. Paso a paso lograron registrar el comportamiento de cada persona. Solo pudieron pagarle a pocos actores, por lo que ellos mismos tuvieron que realizar los movimientos de varios de los personajes secundarios.

(Si nos lee desde la app, vea este contenido aquí)



A finales de 2019 terminaron la película y la nacionalizaron. Todo estaba preparado para hacer el lanzamiento el 14 de mayo de 2020, pero los planes cambiaron con la pandemia y las restricciones.



(‘Lo peor de este tercer pico tan largo ya pasó’, Claudia López)



"Fue difícil, nos tocó acudir a nuevas estrategias", dice Edison. "Hacer alianzas y buscar empresas ha sido un reto completo. Algunos nos cerraron las puertas, pero otros, la gran mayoría, se han cautivado con 'Tundama'. El 'look' de la película los atrapa".

Seremos libres mientras seamos dueños de nuestra voluntad FACEBOOK

TWITTER

De esa forma terminaron estrenando por primera vez la película en autocines en Tunja, Bogotá, Bucaramanga, Pitalito, Cali, Medellín, Yopal, Duitama, Pereira y Cajicá, hace un año. "Fue una gran experiencia y la primera salida al público, pero los aforos son diferentes. A la gente le gustó mucho cómo narramos la historia".



No obstante, buscan que la película tenga mayor alcance y volverán a estrenarla, esta vez, en salas de cine. "Hay cambios en la película; no es la misma a la de los autocines", asegura Edison.

El reto de contar la historia

Los hermanos Yaya admiten que desde pequeños les apasionó plasmar lo que veían a su alrededor. "Siempre nos llamó la atención la historia local. Cuando éramos pequeños, nos hablaban de los muiscas, pero no era un tema muy fuerte. Antes de la universidad, nos interesó el tema y nos enamoramos de los relatos", cuenta Edison.



A esa investigación se había acercado Diego Yaya en 2009 cuando se lanzó el proyecto 'El último zaque', una producción que también habla de la cultura indígena en el país y de un líder muisca que se enfrentó a los españoles.



"La historia suele contarse siempre desde el punto de vista de quienes ganan las guerras. Esto no es cierto del todo. La valentía de nuestra raza pocos la describen", dice Edison.



Bajo esa premisa, decidieron apostarle a una película que les cuente a las nuevas generaciones sobre situaciones que varios omiten. "Investigamos bastante, hablamos con expertos y leímos muchos escritos. Cada palabra en el guión, comportamiento y forma de pensar de los personajes está basado en el estudio juicioso y recopilación documental que hicimos durante meses", explica Edison.

(Si nos lee desde la app, vea este contenido aquí)



Pero, 'Tundama' también es una producción para reflexionar, según cuentan los hermanos Yaya: "Nos hace revisar qué fue lo que paso hace cuatrocientos años, qué sigue igual y por qué no han cambiado varias cosas".



(CIDH recomienda separar a la Policía y el Esmad del Mindefensa)



Los hermanos boyacenses siguen buscando alianzas y personas o empresas que crean en su talento para distribuir esta película y sus nuevos proyectos. Ahora están embarcados en una nueva película. "Estamos escribiendo una producción que tiene que ver con nuestra cultura, con el campo colombiano. Va a ser una historia más familiar y divertida", concluye Edison.



*Si usted quiere apoyar, ingrese aquí para ponerse en contacto con ellos.



EL TIEMPO

Visite algunos especiales multimedia: