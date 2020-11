¿Trump prepara su propio canal de noticias web contra Fox?

Las acciones del grupo de televisión Fox caían este jueves tras conocerse que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere crear su propio canal por internet una vez que deje la Casa Blanca.



Alrededor de las 13.00 hora local (18.00 GMT), los títulos de Fox retrocedían casi un 6 % en el Nasdaq de Nueva York en reacción a una información del medio digital Axios, que asegura que Trump se prepara para poner en marcha su televisión para competir directamente con la que hasta ahora había sido su cadena favorita.

"Planea destrozar a Fox. De eso no hay duda", dijo a Axios una fuente cercana al mandatario, que pidió el anonimato.



Las acciones de Fox Corp -propietaria entre otros del canal de noticias Fox News- abrieron con una fuerte caída por la noticia y, tras remontar ligeramente, volvieron a bajar con fuerza después de que Trump atacase a Fox News a través de Twitter.



El canal de noticias más visto en EE.UU., que ha servido de altavoz a Trump y donde trabajan algunos de sus aliados con más impacto mediático como Sean Hannity y Tucker Carlson, ha sido blanco de la ira del presidente durante los últimos meses por considerar que la cadena ya no es lo suficientemente afín a sus postulados.



Esa animadversión de Trump hacia Fox News se reforzó cuando esa cadena líder en audiencia dio la semana pasada como vencedor del estado clave de Arizona a Joe Biden, ahora presidente electo de EE.UU., mientras que otros medios aún no se habían atrevido.



La creciente tendencia de Fox News a tachar de falsas las afirmaciones del presidente ha irritado todavía más a Trump, y algunos de sus seguidores han empezado a abandonar el canal porque no replica sus denuncias sin pruebas de que ha habido un fraude electoral.



La voluntad de Trump de crear su propio canal de televisión se ha rumoreado desde su campaña presidencial de 2016, pero según Axios, el mandatario saliente no está pensando como entonces en un proyecto que se emita por cable como Fox News, algo que sería caro y complicado.



Lo que quiere el mandatario es crear un canal digital, que se emita por Internet y cobre una tasa mensual a sus suscriptores, para competir con el servicio en "streaming" Fox Nation, que cuesta 5,99 dólares al mes.

