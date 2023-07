Desde que hizo cambios en algunas políticas Netflix ha dado varias malas noticias a sus usuarios, como el cobro para personas que tengan perfiles que no comparten el mismo hogar o la inclusión de publicidad para quienes quieran tener una versión gratuita, ahora se le suma la cancelación de tres famosas series.



De acuerdo con lo informado por Netflix, tres series fueron canceladas luego de que estas no lograron los resultados esperados.

La primera es la serie ‘Bienvenidos a Eden’, que a pesar de tener una primera temporada que arrasó en audiencia, la segunda entrega dejó insatisfechos a los seguidores de la serie.



La misma suerte corrió la serie ‘Todas las veces que nos enamoramos’ la cual contó con la participación del actor Franco Masini, quien le dió vida al personaje de Julio, la cual no tuvo una gran aceptación, por lo que la plataforma de ‘streaming’ decidió no alargarla más.



La tercera serie que ya no continuará es ‘Hasta el cielo: La serie’, pues aunque cuenta la valiente historia de una madre que queda sola y hace lo imposible para proteger a su hijo, esta no alcanzó los números que esperaban, tras el éxito que de la película que llevaba el mismo nombre.

A esto se suman las múltiples cancelaciones que Netflix ha hecho en lo que lleva del 2023, tales como ‘La monja guerrera’, ‘El club de a medianoche’, ‘Blockbuster’, ‘Destino: la saga winx’, ‘La primera muerte’ o ‘Space Force’.



Según el portal ‘Xataka’, el caso reciente más sonado fue la cancelación de la serie ‘1899’, que no propuso en su primera temporada una solución y quedó en un gancho para una segunda parte que nunca verá la luz.



De acuerdo con el portal, la masiva cancelación de series se explica por los cambios de pago a los creadores de la series, que en la televisión tradicional pagaba por la repetición a actores, guionistas, directores e incluso técnicos.



Esto es algo que no sucede con las plataformas de ‘streaming’ que tienen una lógica de funcionamiento distinta, ya que en los primeros 24 días de emisión en la plataforma se utilizan para medir la acogida que tiene una serie, y según los resultados, se decide si continúa o no al aire.

La segunda es la cantidad de audiencia durante sus primera emisiones, según la revista ‘Forbes’, todo depende de la cantidad de personas que hayan visto algún producto audiovisual cuando llega a su final.

