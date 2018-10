Tres maneras de ser felices / El otro lado

Marcela Mar y la W seducen con 'Constelaciones' para pensar el amor más allá del cliché. RCN presenta 'Manual para ser feliz' en esa onda nueva era que nos vende el mercado. Caracol es chucuchucu o ritmo paisa, ese bailecito que no se le niega a nadie.



Tres modos de ser felices a la colombiana: amor, optimismo y bailoteo.

‘Constelaciones’. Ver juntas a las estrellas del planetario, de la tele y las miles de versiones que tenemos del amor… sorprende y encanta. Si usted vive en Bogotá vaya a ver 'Constelaciones', una obra que explora las posibilidades infinitas del amor. Al ver esta obra sabrá porque el teatro es mejor que la tele: hay ambigüedad, juegos de sentidos, exploraciones de humanidad, preguntas al destino que nos tocó en suerte.



Estrellas de TV (Marcela Mar, Angélica Blandón y Humberto Busto) se atreven a actuar en otros modos y en más versiones y la dirigen dos que saben del narrar profundo como son Fabio Rubiano y Sandro Romero. Dele un chance a la felicidad de ver teatro y pensar nuestras vidas.



‘Manual para ser feliz’. Juan es un empleado promedio que vive agobiado por su jefe, sufre el maltrato de sus compañeros de trabajo y carece del amor de su esposa. Pero un día hace posible la economía naranja y se inventa la receta perfecta para alcanzar la felicidad. Fórmulas, reglas prácticas, ejercicios, consejos y premisas que lo llevarán hacia el camino del éxito y del amor verdadero. Una historia para ganar el 'rating'.



El elenco es maravilloso, ya que presenta a la versátil Marcela Mar, a la bellísima y recursiva Katherine Porto, un galán reconocido como Andrés Suárez y un buen actor como Ricardo Leguizamo-Roca. Una historia que expresa estos tiempos de ‘buen ondismo’ con mucha dosis de humor. La felicidad, dicen los genios del mercadeo, vive en uno, solo es cuestión de actitud y esta comedia la desarrolla bonito.



‘Loquito por ti’. El ritmo paisa, que es el modo de bailar en Colombia, ese que llamamos chucuchuco, ese que todos sabemos bailar. Otra forma de la felicidad nacional ya que nadie nos quita lo bailado. La orquesta bien podría ser Los hispanos o Los graduados, pero para no pagar derechos de autor la llaman Los latinos.

El rey no se llama el ‘loco’ Quintero (Los graduados) o Rodolfo Aicardi, pero se parece a ellos, pero para no pagar derechos le dicen Camilo, quien con su propia orquesta convertirá a la música tropical en sensación. Y obvio habrá amor de chica clase alta con chico aspiracional y dos amigos se disputarán porque les gusta la misma mujer. “Loquito por ti, loco, loco” y a bailar.



La promesa máxima del mercado es la felicidad. He aquí tres obras que nos la prometen a la colombiana: Constelaciones, para pensar el amor; 'Manual para ser feliz', desde el ‘buen ondismo’ con humor, y 'Loquito por ti', a punta de baile y gozadera. Vaya a teatro y vea la tele, y será feliz.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

