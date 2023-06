Nominado varias veces al Globo de Oro y una vez al Emmy, Treat Williams, conocido por ser la estrella de ‘Everwood’ y ‘Deep Rising’, murió el pasado 12 de junio, a los 71 años.



Ante la lamentable noticia de su partida, solo queda recordar la brillante carrera que mantuvo por más de cinco décadas. Desde los años 70 hasta el día de su muerte.



Treat Williams fue un actor estadounidense que inició su carrera actoral en los años 70. Obtuvo papeles en películas, programas de televisión y Broadway.



Y no era para menos, el hombre estudió en London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) en Inglaterra, un prestigioso centro de formación actoral.

El actor murió en Vermont. Foto: Pantallazo 'Chicago Fire' de Universal Television

Trayectoria: cine, televisión y teatro



Entre sus películas más destacadas se encuentran ‘Prince of the City’ (1981), 'Once Upon a Time in America' (1984), ‘Dead Heat’ (1988) y ‘Deep Rising’ (1998).



En cuanto a programas de televisión, fue la estrella de ‘Everwood’ (2002-2006) y participó en ‘Chicago Fire’ (2016-2020).

Pero no solo hizo películas y series, Treat Williams también se aventuró a los famosos y exigentes escenarios de Broadway. Allí trabajó en producciones como “Over Here, Once in a Lifetime, Love Letters, The Pirates of Penzance y Follies, de Stephen Sondheim”, según el portal de cine y música LaHiguera.net.

Curiosidades del actor

Otras ocupaciones: además de su carrera actoral, Treat Williams fue defensor del medio ambiente. De hecho, en sus redes sociales destacaba de forma particular la naturaleza. Cantaba y piloteaba un avión.

Vida privada: estuvo casado con Pam Van Sant desde 1988 hasta el 2023 y tuvo dos hijos: Gill y Eleanor Clare. En su cuenta de Instagram se definía como: Esposo - Actor - Padre - Piloto Comercial.

Profesión: nunca se encasilló en un solo género. El actor era reconocido por su talento y versatilidad. Fue candidato al premio Emmy por su participación en ‘The Late Shift’ y estuvo nominado al Globo de Oro en tres ocasiones: cuando interpretó a George Berger en la película ‘Hair’, su actuación en el filme ‘El príncipe de la ciudad’ (1981) y por la película ‘Un tranvía llamado deseo’.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDCCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

