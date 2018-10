50 años de Hugh Jackman: la pasión hecha arte

El actor, periodista y músico australiano Hugh Jackman cumplió 50 años. Su fama se la debe a Wolverine, de la saga X-Men, un personaje que encarnó con el nombre de Logan desde el año 2000, cuando se estrenó la primera película del grupo de mutantes de Marvel. En el 2017 se despidió de él, admitiendo que siempre formaría parte de su vida.



“Logan es un hombre cuyo mayor miedo en la vida es el amor y la intimidad. Emocionalmente herido porque todas las personas a las que ha amado han muerto. Un hombre al que exteriormente vemos como a un guerrero, pero que por dentro está destruido”, afirmó sobre la última película en una entrevista a Cambio16.com.

Antes de llegar a Hollywood, dio sus primeros pasos en el mundo teatral y, más adelante, protagonizó la serie de televisión ‘Correlli’, junto a la actriz australiana Deborra-Lee Furness, con la que contrajo matrimonio un año después.



La superproducción 'X-Men', dirigida por Bryan Singer, es una adaptación del cómic creado en 1963 por Stan Lee y Jack Kirby para Marvel, lo que llevó a que el superhéroe con garras de metal mantuviera a los espectadores fascinados durante ocho entregas cinematográficas.

Una trayectoria premiada

Tras el éxito de su interpretación como Wolverine, protagonizó la comedia romántica ‘Kate & Leopold’ (2001), por la que fue nominado a los premios Globos de Oro. En el 2013 ganó este premio por su papel en ‘Los Miserables’, bajo la dirección de Tom Hooper, donde trabajó junto con Anne Hathaway y Russell Crowe. Su actuación como Jean Valjean en esta película también le dio su primera nominación al Óscar como mejor actor.



Jackman ha demostrado ser un artista polifacético por sus interpretaciones en diversos géneros, que irrumpen en esa imagen de ‘superhéroe’ que se había hecho en el cine, como su papel en el filme de acción-terror ‘Van Helsing’ (2004), en el drama romántico Australia (2008), que protagonizó junto a Nicole Kidman, y en ‘The Greatest Showman’ (2017). También ha puesto su voz en personajes de animación como en ‘Happy Feet’ y ‘Flushed Away’.



En una entrevista concedida a la versión ‘online’ del diario español ABC, explicó cómo se sentía al despedirse de Wolverine para protagonizar el musical ‘The Greatest Showman’: “Ambas películas son para mí muy personales. Para mí es un momento muy dulce ser capaz de hacer algo completamente opuesto. En ambas hago personajes radicalmente diferentes y me obligan a utilizar todas las habilidades que he aprendido”.



Gracias a su papel en ‘Erskineville Kings’ (1999), un drama dirigido por Alan White, ganó el premio al mejor actor del Círculo de Críticos Cinematográficos australianos y fue candidato en la misma categoría al premio de la Academia de Cine de Australia.



Sus habilidades para la música y el baile lo llevaron a protagonizar otros musicales como ‘La bella y la bestia’, ‘Oklahoma!’ y ‘Sunset Boulevard’, por el que recibió un MO Award.



También fue galardonado con el Tony de teatro al mejor actor musical por su actuación en ‘The Boy From Oz’, que representó en Broadway.



“No puedo vivir sin música”, explica. “Si hace 20 años me hubieran dicho que iba a estar donde estoy, no me lo hubiera creído. Hollywood no entraba en mi radar y no recuerdo qué me llevó a cantar. Pero una cosa que tenemos los australianos es que nos lanzamos a todo. En Australia tienes que hacer de todo para sobrevivir”.



La revista ‘People’ lo eligió como el hombre más atractivo del mundo en 2008, posee el Premio Donostia 2013 del Festival de San Sebastián a su extensa trayectoria profesional y un Emmy al mejor presentador por su desempeño en los premios Tony de teatro.



Algunos medios de comunicación y críticos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas han publicado que su último personaje en ‘The Front Runner’ (2018), dirigida por Jason Reitman, podría otorgarle otra nominación al Óscar. La película se estrenó en el festival de Telluride y después en Toronto.

Padre, marido y empresario

El actor australiano se casó en 1996 con Deborra-Lee Furness, con la que tiene dos hijos adoptados: Oscar Maximiliam y Ava Eliot. Su concepto sobre la familia fue el sello en la última película de Wolverine, titulada ‘Logan’ (2017), producida por Jackman y dirigida por James Mangold, de la que declaraba: “Jim Mangold me dijo: ‘Este es un personaje al que le aterroriza la intimidad, así que vamos a rodearlo con la familia’. Todos tenemos familia y todo el mundo sabe que no hay nada más gratificante, pero también a la vez más frustrante, molesto o inconveniente. Te ves obligado a relacionarte con personas con las que nunca elegiste relacionarte. La familia puede enfadarte como nadie más puede hacerlo, pero también es, en última instancia, lo que hace que la vida merezca la pena”.



Pero además de su carrera artística, Jackman tiene una compañía productora de café en Huila (Colombia). La empresa se llama The Laughing Man Company y el producto se comercializa en todo Estados Unidos, según publica la cadena CNN en Español.



Sobre esta faceta, el actor publicó en su cuenta de Instagram: “Cuando inicié The Laughing Man Company solo quería cumplir la promesa que le hice a mi amigo Dukale. Nunca, ni en mis sueños más salvajes, pensé que iba a lanzar nuestro comercial hoy o que Laughing Man ahora estaría disponible en todo Estados Unidos. Cada persona tiene el poder de marcar la diferencia”.



La empresa tiene además una fundación que invierte en mejoras de viviendas para familias cafeteras, programas de salud y becas para los jóvenes.



No hay duda de que Hugh Jackman practica sus valores tanto en las artes escénicas como en su vida personal y empresarial. Ahora llega al medio siglo de edad con una brillante trayectoria artística que le ha supuesto enormes éxitos en la gran pantalla y también fuera de ella.



GABRIELA TRILLO

EFE Reportajes

En Twitter: @EFEnoticias