La estrella de ‘La La Land’ salta a la pantalla de Netflix

Actriz, cantante, ícono de la moda y modelo para los jóvenes. Los mejores perfumes vienen en frasco pequeño, y Emma Stone, con 1,68 m de estatura y 30 años recién celebrados, ya cosecha un sinfín de cualidades que otros han tenido que cultivar durante más de medio siglo.

Talento, vocación, belleza, intelecto y esfuerzo son algunas de las virtudes de esta polifacética intérprete, que ha brillado tanto en teatros como ante las cámaras y los micrófonos, en la pequeña y la gran pantalla. “En el teatro cuentas una historia cada noche y perdí la voz en muchas ocasiones. Pasé varias noches actuando enferma. Me di cuenta de que no soy una máquina y que no todo puede salir perfecto siempre. Me enseñó a no ser tan dura conmigo misma”, explicaba en entrevista con Efe.



Aún le faltaban un par de años para alcanzar esta envidiable treintena cuando fue galardonada con el mayor reconocimiento que puede tener un artista de cine: el Óscar a la mejor actriz por su papel protagonista en ‘La La Land’ (2016).Ahora, ha dado un salto hacia Netflix, la plataforma de televisión ‘online’ de moda, especialmente entre los ‘millennials’, con la serie ‘Maniac’.



Hace treinta años que Emily Jean Stone llegó al mundo en un noviembre otoñal de la Arizona estadounidense, en la ciudad de Scottsdale. Hija de un ama de casa y un empresario, Emma tiene además un hermano menor, Spencer. La ascendencia de la joven incluye raíces suecas, escocesas, irlandesas y alemanas, que sin duda han germinado en ella unos rasgos que han enamorado a Hollywood. Sin embargo, sus comienzos no fueron tan fáciles como sus dones podrían haber aventurado. Stone tuvo una infancia complicada, tal y como ha relatado en varias ocasiones, debido a que sufría de ataques de pánico que le dificultaron la tarea de socializar y adaptarse en el colegio, y a pesar de que no le gustaba estudiar, fue una buena alumna.

Actuación como terapia

Ensayó terapias más convencionales, pero curó su problema con una medicina que plantó la semilla de su futuro: el teatro, aunque en una entrevista con Efe hace unos meses afirmaba: “Pensé mil veces en renunciar a mi sueño de convertirme en actriz”. “Pensé mil veces que esto no era para mí –confesaba la actriz antes del estreno de ‘La La Land’–, pero sabía que no quería hacer otra cosa. Tenía muy claro cuál era mi deseo. No había más. Puede sonar como una locura, y, en realidad, no sé aún cómo aguanté en ciertos momentos”. En una reciente entrevista publicada en la revista chilena ‘Caras’, habló de esta relación entre la ansiedad y las profesiones artísticas.



“Considero que las actividades creativas son una terapia fabulosa para estar en calma. Para mí se trata de una auténtica catarsis que me ayuda a mantener el equilibrio (…). La actuación es para mí una terapia que me libera”. Abandonó el colegio católico para señoritas Xavier College Preparatory para estudiar en casa y poder dedicarse a su vocación innata. Empezó con los ‘sketches’ y después saltó al teatro musical, lo que explica que hoy sea una convincente vocalista: recibió clases de canto desde muy pequeña, que le sirvieron para formarse, pese a que sufrió nódulos en la garganta en su temprana infancia. Gracias a esas decisiones, tuvo tiempo para participar en varias obras teatrales, como ‘The Wind in the Willows’ (‘El viento en los sauces’), donde se estrenó en el papel de Otter con solo 11 años. También participó en funciones del Valley Youth Theatre de Phoenix e hizo algún ‘casting’ para la televisión sin éxito, mientras, seguía estudiando interpretación.



Ya en Los Ángeles, y mientras continuaba su educación secundaria a distancia con trabajos de media jornada, participó en audiciones para un montón de espectáculos de Disney Channel y papeles para series, sin obtener el resultado esperado. “Me mudé a Los Ángeles con 15 años para ser actriz y nunca paré hasta lograrlo”, confesaba en una entrevista con Efe en 2016.



Sus comienzos en la televisión tampoco fueron fáciles. Stone apareció en series populares como ‘Medium’ o ‘Malcolm in the Middle’, los papeles principales se le resistían, e incluso en algún caso en que lo logró, la serie fue cancelada (como en ‘Drive’, de Fox). Además, tuvo que lidiar con algunas críticas negativas y fracasos en taquilla en lo que a la gran pantalla respecta, como en el caso de ‘The Rocker’ (2008).



Pese a esos impedimentos, estaba destinada a brillar. Y, en 2009, esa semilla que llevaba tanto tiempo plantada, pero se resistía a germinar comenzó a brotar con la participación de la actriz en tres filmes: ‘Ghosts of Girlfriends’, la exitosa ‘Zombieland’ y ‘Paper Man’. Tras eso, una joven Emma participó en proyectos como ‘Easy A’, en 2010, o ‘Crazy, Stupid, Love’, filme en el que coincidió con el que sería su compañero al Óscar, Ryan Gosling, y ‘The Help’, en 2011, entre otras. Fue en 2012 cuando le llegó el salto definitivo a la fama gracias a su papel en ‘The Amazing Spider-Man’.

Destinada al Óscar

La actriz repitió como compañera del Hombre Araña en la segunda parte de ‘The Amazing Spider-Man’ en 2014, año en el que también participó en filmes como ‘Birdman’. Y no le faltaron papeles en varias películas como ‘Gangster Squad’ (2013) o ‘Aloha’ (2015). Además, durante ese tiempo mantuvo una relación con su compañero de rodaje, Andrew Garfield. En 2015, no obstante, la pareja anunció su ruptura. En paralelo a esta relación, la actriz protagonizó el musical ‘Cabaret’ en Broadway.



Y justo después, en 2016, a Emma Stone le llegó su merecida consagración, gracias a ‘La La Land’, película que coprotagonizó con Ryan Gosling y con la que, demostrando sus habilidades tanto para el canto como para la interpretación, se hizo con el Óscar a mejor actriz.



Tras eso, recogiendo por fin los frutos de su trabajo, participó en 2017 en ‘Battle of the Sexes’ y este 2018 verá la luz ‘The Favourite’, aunque en algunos países habrá que esperar a 2019. Un drama histórico en el que, por exigencias de la época en la que se ambienta, tuvo que llevar un auténtico corsé que le hizo pasar por una de sus peores experiencias.



Este año, Emma, que ya es considerada en Hollywood no solo una actriz de renombre, sino un ícono de la moda y el estilismo, también ha estrechado lazos con su audiencia más moderna gracias a su participación en la miniserie de Netflix ‘Maniac’. Una comedia negra que, en palabras de la propia actriz a ‘The New York Times’: “Es muy emocionante explorar un personaje con una gama más amplia a la que estoy acostumbrada”.



No parece haber, pues, mejor manera de celebrar treinta años, pues en ese tiempo Emma Stone ha logrado florecer y consagrarse como una estrella imborrable e inapagable en el firmamento de los famosos.



NORA CIFUENTES

EFE Reportajes

@EFEnoticias