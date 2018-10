Robert de Niro, medio siglo en lo más alto del cine

A Hollywood llegan cada día miles de nuevas promesas que sueñan con triunfar en el mundo del cine, pero también cuenta con grandes estrellas veteranas que han ido escribiendo el guion de su carrera cosechando éxito tras éxito. Un ejemplo claro es el actor Robert de Niro, quien cumple 75 años y 50 en el cine.



Robert Anthony de Niro Jr., su nombre de pila, nació el 17 de agosto de 1943 en Nueva York. Se crió en esta icónica ciudad de la Costa Este de Estados Unidos con dos padres artistas –Virginia Holton, pintora y poeta, y Robert de Niro Sr., pintor y escultor–, conocidos en el círculo cultural de la metrópolis, de ascendencia italiana e irlandesa.

De Niro fue criado por su madre en Little Italy, Manhattan, por su madre, tras la separación de sus padres. Su padre vivía a pocas cuadras y aunque el pequeño Robert pasaba menos tiempo con él, cuando se juntaban se dedicaban a ver películas. Ahí surgió la pasión del actor por el mundo del séptimo arte.

Carrera ascendente

Durante su infancia y adolescencia fue tímido y retraído, y, a consecuencia de su palidez, sus amigos y compañeros lo apodaban ‘Bobby Milk’. Pero ya comenzaba a mostrar una fuerte inclinación por el teatro. En una entrevista para el diario español ABC afirmó: “Mi carrera comienza cuando, con 10 años, interpreto al León Cobarde en ‘El Mago de Oz’ en una obra del colegio”. A los 16 años dejó la secundaria para dedicarse por completo a hacer películas y comenzó a estudiar interpretación en el Actors Studio con Stella Adler y Lee Strasberg. Con 20 años, participó en ‘Greetings’ (1968), de Brian de Palma, que es considerada su primer gran éxito.

Inseparable de Scorsese

Gracias a este último conoce al que sería su capitán en gran parte de las obras en las que participaría: es el galardonado director Martin Scorsese quien le daría su segundo Óscar con la película ‘Raging Bull’ (‘Toro salvaje’), de 1980.



Con el afamado director también grabó el aclamado film ‘Taxi Driver’ (1977), cinta que se llevó la Palma de Oro del Festival de Cannes y que lo dejó marcado en el imaginario popular por su famosa frase: “¿Me estás hablando a mí?” Entre sus colaboraciones están largometrajes como ‘Goodfellas’ (‘Buenos muchachos’), de 1990, y ‘Casino’ (1995).



Su primer Óscar lo ganó seis años antes, cuando en 1974 interpretó al joven Don Vito Corleone, bajo las órdenes del también premiado Francis Ford Coppola, en la secuela de ‘The Godfather’ (‘El padrino’).



Por estos y demás interpretaciones, De Niro siempre ha sido reconocido por su impecable técnica metódica de actuación, así como por la forma como estudia a fondo los antecedentes y rasgos físicos y psicológicos de sus personajes.



Por ejemplo, aunque es zurdo, escribe o realiza otras actividades con la mano derecha cuando el personaje que debe asumir es diestro; para interpretar a Jake La Motta en ‘Toro salvaje’, aumentó 27 kilos de peso y aprendió a boxear; estuvo cuatro meses en Italia aprendiendo a hablar el dialecto siciliano para interpretar a Don Vito Corleone en ‘El Padrino II’, porque se lo exigían muchos de los diálogos. También trabajó como taxista durante cuatro semanas para el papel en ‘Taxi Driver’, y antes de la producción de ‘Cabo de miedo’, le pidió a un dentista que le modificara y les diera un aspecto maltratado a sus dientes para interpretar al montañés exconvicto Max Cady. Tras la filmación pagó para arreglarlos.



Según afirmó el artista en una entrevista para el medio español ‘El Mundo’, “no me jubilaré hasta que Marty (Scorsese) no lo haga”. Una promesa que todavía mantiene.

Nueva cara de Netflix

De hecho, esto se corrobora con que su último trabajo es una producción del director para Netflix, ‘The Irishman’. Se trata de una película basada en el libro ‘I Heard You Paint Houses’, de Charles Brandt. De Niro interpreta a Frank Sheeran, apodado el ‘Irlandés’, al que se le atribuyen más de 25 asesinatos relacionados con la mafia.



En esta película se encuentran otros artistas habituales para Scorsese como Joe Pesci y Leonardo Di Caprio, y el gran Al Pacino. No hay fecha de estreno confirmada, pero las fuentes de la plataforma de ‘streaming’ afirman que llegará en 2019.



En 2017 se presentó su más reciente trabajo en la gran pantalla, ‘The Wizard of Lies’ (2017), en la que interpreta a Bernard Madoff, el dirigente de uno de los fraudes más sonados en Wall Street, que alcanzó los 64.800 millones de dólares. Lo acompaña la famosa actriz Michelle Pfeiffer, quien da vida a su esposa.

Vida familiar

El actor tiene seis hijos de tres mujeres diferentes. Con su primera mujer, la actriz Diahnne Abbott, estuvo casado durante 12 años, tuvo un hijo, Raphael, y adoptó a la hija que había tenido Abbott con su anterior pareja, Drena. También mantuvo una relación con la modelo Toukie Smith, fruto de la cual nacieron dos gemelos mediante la fecundación ‘in vitro’, a quienes llamó Julian Henry y Aaron Kendrick.



Desde 1997 está casado con la también actriz Grace Hightower y tienen dos hijos: Elliot, de 20 años, que padece autismo, y Helen Grace, de 7.

Anti-Trump

Aparte de su carrera como actor, se declara seguidor histórico del partido Demócrata de EE. UU., y en más de una ocasión se le ha visto criticar la política del presidente Trump.



Su crítica más reciente fue durante la última edición de los Premios Tony, cuando salió al escenario para insultar al presidente.



Anteriormente, el actor había manifestado su deseo de “darle un puñetazo en la cara”.



ANA FERNÁNDEZ ALONSO

EFE Reportajes*

En Twitter: @EFEnoticias

* Este artículo fue modificado para la edición Domingo de EL TIEMPO.