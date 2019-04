La historia de 'Game of Thrones', en tráilers

"Yo, Eddard, de la Casa Stark, Señor de Winterfell y Guardián del Norte, te sentenció a morir". Con esa frase, pronunciada por Sean Bean, comienza el video que por allá en el 2011 promocionaba la nueva serie de HBO, una adaptación de la exitosa saga literaria Canción de hielo y fuego del escritor estadounidense George R. R. Martin.

Las expectativas entre los seguidores de la serie eran bien altas, pero en ese entonces la producción televisiva no tenía la popularidad que ha alcanzado ahora. Desde la primera temporada, su impacto en la cultura se ha ido expandiendo como fuego valyrio.



Así ha sido la evolución de los trailers de la popular serie, que llega a su fin con su octava temporada.

Temporada 1: 'Vi a los White Walkers'

La primera referencia a los caminantes blancos llegó en la primer escena del primer capítulo. El video promocional ya mostraba las diferencias entre los Stark y los Lannister, además del papel protagónico que desempeñarían Jon Snow y Daenerys Targaryen.

Temporada 2: 'La guerra de los cinco reyes'

Luego de la muerte de Eddard Stark, empieza una sangrienta guerra en los Siete Reinos en la que se enfrentan Joffrey Baratheon, Robb Stark, Stannis Baratheon, Renly Baratheon y hasta Balon Greyjoy. El tráiler además introdujo nuevos personajes, como Melisandre, y muestra la tiranía de Joffrey.

Temporada 3: 'He ganado cada batalla, pero estoy perdiendo la guerra'

En esta temporada, se acelera el destino de Robb Stark, quien se ha probado como guerrero, pero la guerra contra los Lannister es cada vez más difícil. La historia de 'Game of Thrones' se va volviendo más compleja en este ciclo, que termina con uno de los capítulos más impresionantes: la llamada 'La boda roja' (que en realidad se titula 'The Rains of Castamere', en referencia a la canción sobre el poder de los Lannister).

Temporada 4: 'La guerra no se ha ganado'

En la que para muchos es la mejor temporada de la serie, se muestra el ascenso hacia el poder de Daenerys, el final de Joffrey, la lucha de Tyrion y la aparición de un nuevo personaje, Oberyn Martell. En estos capítulos se empieza a desgarrar el poder de los Lannister y Jon Snow enfrenta una de sus batallas más fuertes.

Temporada 5: 'Voy a romper la rueda"

El encuentro entre Tyrion y Daenerys marca el desarrollo de la quinta temporada, en la que una fuerza religiosa empieza a ganar poder en King's Landing. Arya, Bran y Sansa tienen que sobrevivir a un duro viaje de aprendizaje, mientras que Jon Snow inicia el debate de aliarse con los salvajes, lo que le genera un trágico final.

Temporada 6: 'Los muertos están viniendo'

El estreno de la sexta temporada venía precedido de la gran incertidumbre sobre qué iba a pasar con Jon Snow, que había sido asesinado en el final de la temporada anterior. La respuesta iba a llegar en el primer capítulo, pero este ciclo también estuvo marcado por la furia de los Lannister y por uno de los capítulos más espectaculares de la serie: la batalla de los bastardos.

Temporada 7: 'La gran guerra está aquí'

Daenerys llega por fin a Westeros, por lo que el campo de acción de la historia se empieza a achicar. Su encuentro con Jon Snow también será determinante, aunque el Rey en el Norte tiene claro que lo más importante es la guerra contra el ejército de los muertos, por lo que empieza a buscar alianzas para derrotarlo.

Temporada 8: 'Prometí luchar por los vivos'

El tráiler sobre el gran final de 'Game of Thrones' promete grandes batallas y dolorosas pérdidas. Por fin se responderán las preguntas de todos los fanáticos.