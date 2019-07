‘It: capítulo dos’, ¿el fin de Pennywise?

Los perdedores, como se autodenominan los jovencitos que se enfrentaron a Eso (It) en el primer filme, regresan al pueblo 27 años después de lo ocurrido. Cumplen el pacto que hicieron de niños, a pesar de que lo experimentado haya sido un hecho macabro que les dejó marcas de por vida.

Con un elenco encabezado por Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader y el sueco Bill Skarsgård, como el temido It, la película se estrenará en Colombia el 5 de septiembre próximo. Repiten en los hermanos Andy y Barbara Muschetti, en la dirección y la producción, respectivamente.



La primera entrega de It se convirtió en un taquillazo mundial al recaudar más de 700 millones de dólares en septiembre del 2017. El filme solamente contó con un presupesto de 35 millones de dólares.



La historia está inspirada en la novela de terror 'It', publicada en 1986 por el escritor estadounidense Stephen King. Es posible que Pennywise no tenga una apariencia física definida, al menos según los conceptos humanos, siendo su naturaleza muy similar a la idea de un omnipotente dios de la locura y la maldad. Esta es la razón por la que se lo denomina ‘Eso’ (It, en inglés). Sin embargo, la forma de payaso es la más común. En 1990, el actor Tim Curry lo interpretó en una miniserie para la pantalla pequeña.

REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET