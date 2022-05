Christian Bale interpretara al supervillano Gorr, el Carnicero de los Dioses, en Thor Love and Thunder, la última superproducción cinematográfica de Marvel Estudios.}



Ya había brillado Cate Blanchett como villana estrella en Thor: Ragnarok. Marvel necesitaba un nuevo enemigo a la altura de esta hermosa mujer, y del Dios del Trueno.



Bale el laureado actor, Oscar a mejor actor de reparto por The Fighter y eterno Caballero Oscuro ahora es malo, despiadado y luce aterrador en el último tráiler de Thor Love and Thunder.



El personaje: Gorr se encuentra sumido en un imparable viaje de venganza que solo Thor podrá detener

Gorr es un asesino galáctico que busca la extinción de los dioses, pero se ha obsesionado con Thor.



Al asesino lo motiva una trágica historia personal en la que nadie acudió en su ayuda por más plegarias y oraciones que ofreció.



Gorr se encuentra sumido en un imparable viaje de venganza al que Thor sólo puede poner fin, con la ayuda de la Reina Valquiria.



