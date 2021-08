El tráiler de la nueva película de Spider-Man es el más visto del mundo

Para nadie era un secreto que la película ‘Spider-Man: No Way Home’, la tercera entrega del nuevo ciclo del famoso superhéroes arácnido, es una de las más esperadas del año, pero las expectativas frente a su primer adelanto se sobrepasaron.

La producción, que se estrenará el próximo 17 de diciembre, consiguió el récord de tener el tráiler más visto en 24 horas. Según informa Deadline, el tráiler de Spider-Man: No Way Home ha conseguido 355.5 millones de visualizaciones en se lapso de tiempo.

De hecho le ganó a Vengadores: Endgame, que tenía el reconocimiento de haber alcanzado 289 millones de visualizaciones de su tráiler. Mientras que la anterior película del también conocido Hombre Araña: Spider-Man: Far From Home, consiguió 135 millones de visualizaciones.

La empatía con Tom Holland, su romance con la coprotagonista Zendaya; así como la promesa de una aventura mucho más intensa y con ciertos toques de nostalgia, podrían ser los elementos que marcaron el éxito de ‘Spider-Man: No Way Home’.



Hasta chismes, indirectas y filtraciones consiguieron jugar a favor del objetivo final: ganarse a millones de fanáticos en todo el mundo. De hecho se especula que Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían en el filme. Ellos interpretaron al personaje en anteriores versiones cinematográficas.



Además, todo el mundo quiere saber que le espera al famoso superhéroe de que ya se sabe su identidad, lo que pone en nuevos riesgos y lo lleva a pedir ayuda al Doctor Strange, sin medir las consecuencias de esa decisión.



