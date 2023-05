Los seguidores de la serie 'Dune' acaban de recibir una grata sorpresa. Se dio a conocer el tráiler de 'Dune: Parte 2', en el que Timothée Chalamet y Zendaya regresan a Arrakis.

Según el portal '20minutos.es', Dave Bautista quiere protagonizar lo siguiente de Denis Villeneuve tras 'Dune: Parte 2'.



"Volvemos a Arrakis. Así lo han anunciado el nuevo tráiler, el póster oficial y las primeras imágenes compartidas por 'Vanity Fair' de la segunda parte de la adaptación de Dune. Denis Villeneuve prometió hacerle justicia a la novela de Frank Herbert y, tras una primera parte elogiada por la crítica, y a juzgar por el primer tráiler recién estrenado, parece que el director ha cumplido con su palabra", anota el portal.

Según Wikipedia, la trama, a grandes rasgos, de la cinta se sucede en año imaginario de 10191, donde el duque Leto de la Casa Atreides, gobernante del planeta oceánico Caladan, es asignado por el emperador Padishah Shaddam Corrino IV para reemplazar a la Casa Harkonnen como gobernante del feudo de Arrakis. Arrakis es un inhóspito planeta desértico y la única fuente de "especia", una valiosa sustancia que extiende la vitalidad humana y es fundamental para los viajes interestelares. En realidad, Shaddam tiene la intención de que la Casa Harkonnen organice un golpe para recuperar el planeta con la ayuda de las tropas Sardaukar del Emperador, erradicando la Casa Atreides, cuya influencia amenaza el control de Shaddam. Leto está preocupado, pero ve la posibilidad de aliarse con la población nativa de Arrakis, los Fremen, como el primer paso para aumentar la posición de los Atreides en el Landsraad, el cuerpo político que representa a todas las casas nobles.



Cuando la película salió por primera vez, se convirtió en una de las más comentadas en las redes sociales, junto con fenómenos como 'Black Adam', 'The Batman', 'Shan-Chi and the Legend of Ten Rings', 'The Suicide Squad' y 'Top Gun: Maverick'.