¿Ha salido de una película con ganas de tomarse un trago? ¿O, al contrario, es tanto el hastío de lo que vio y se ‘tomó’ con los ojos que es lo último en lo que piensa? Cuando 'The Dude', ese maravilloso personaje que nació de las mentes brillantes de los hermanos Coen y que protagoniza The Big Lebowski (1998) terminaba de preparar su coctel favorito a muchos en la sala la boca les sabía al famoso White Russian, esa mezcla dulce -empalagosa y gloriosa- de hielo, vodka, licor de café, leche y crema. Una bomba de adicciones contenidas en un vaso pequeño y regordete: cafeína, azúcar, alcohol y leche entera. Solo le faltaba la nicotina.



(Le recomendamos: Netflix tiene la película india, nominada al Óscar, que arrodilló a Marvel)

Desde la primera escena queda clara la obsesión de 'The Dude' por este trago que en realidad era muy conocido por un selecto grupo de amantes de los licores y que se hizo popular gracias al desfachatado personaje de Jeff Bridges. Con su aspecto de malteada es la variación suave del Black Russian y comúnmente se sirve después de las comidas. Aunque para él no había hora mala para consumirlo.

Otros que lograron un efecto casi hipnótico con el alcohol fueron los amigos de Sideways -que aquí se conoció como Entre copas (2004)-. Miles Raymond (Paul Giamatti), un divorciado, depresivo y escritor poco exitoso, emprende un revelador viaje por carretera junto a Jack Cole (Thomas Haden Church), que está a punto de casarse en uno de los viñedos más hermosos de California. ¿Quién no se tomó un vino después de ver esta tragicomedia en la que se beben las botellas más apetecidas?

Sideways fue un éxito rotundo entre la crítica y el público (con una inversión de 15 millones de dólares alcanzó los 140 en ganancias en la taquilla mundial). Fue tanto su alcance que el Pinot Noir, una de las cepas más suaves, delicadas y apetecidas en el mundo, alcanzó récords de ventas en California luego del estreno del filme que dirigió Alexander Payne.



(No deje de ver: ¿Cuáles son las mejores series y telenovelas colombianas del siglo XXI?)

Facebook Twitter Linkedin

Paul GIamatti y Thomas Haden Church en 'Sideways'. Foto: Archivo. EL TIEMPO

"Es una uva difícil de cultivar, es de piel delgada, temperamental. No es una sobreviviente como el cabernet, que puede crecer en cualquier lugar y prosperar incluso cuando se descuida. Pinot Noir necesita cuidado y atención constante y de hecho solamente puede crecer en algunos rincones del mundo. Y solo los cultivadores más cuidadosos y pacientes logran cosecharla". Las palabras del personaje de Paul Giamatti, a una deslumbrada Virginia Madsen, no solamente son una linda comparación romántica de la cepa con el cuidado de una relación, sino también resultan una clase magistral de viticultura.

Con licencia para tomar

¿Cuántos intentos hizo un fanático de James Bond por preparar un martini tal como lo pide el 007 al llegar a un bar? "Mezclado, no agitado", enfatizaban Sean Connery, Daniel Craig, Roger Moore o Pierce Brosnan, algunos de los actores que lo interpretaron, cuando pedían el famoso coctel. Seguro varios hicimos el oso de pedirlo así en algún bar o restaurante o fracasamos en el intento de prepararlo por nuestra cuenta.



Pero Bond no solamente es famoso por su martini; el agente que surgió de la pluma fantástica en las novelas de Ian Fleming se pasó al Vesper en Casino Royale (2006). El coctel es una mezcla de vodka, ginebra y vermut, y es el ingrediente que resume la tensión en una de las escenas más importantes del filme en el que Bond (Daniel Craig) se juega la vida de su amada (Vesper, una hermosa Eva Green) en una partida de cartas en contra de Le Chiffre (Mads Mikkelsen).

Aunque su nombre está muy asociado a este par de tragos y a una botella helada de Bollinger, su champaña bandera, Bond no rechaza un buen whisky ni siquiera si se lo sirve su peor enemigo: en Skyfall (2012) Daniel Craig y Javier Bardem se beben un trago The Macallan 1962, un whisky escocés añejado por medio siglo.

Facebook Twitter Linkedin

Humphrey Bogart (derecha) en 'Casablanca', de 1942. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Con un parecido al 007 -en su gusto por el licor- aparece Rick Blaine, el propietario del Rick's Café Américain, el icónico café y bar del personaje de Humphrey Bogart en la mítica Casablanca (1942), que llegó como una cinta más de la época dorada de Hollywood y trascendió como un mito, entre otras, por las frases inolvidables que posicionó: "Tócala de nuevo, Sam", "Siempre nos quedará París" o "Es el comienzo de una linda amistad".



(Le recomendamos: Spielberg, Tarantino y Scorsese le declaran su amor al cine)



Un café tan variopinto al que iban nazis, rebeldes, militares y ladrones sirve de escenario para todo tipo de bebidas; sin embargo, Yvonne (Madeleine Lebeau) inmortalizó en la pantalla una mezcla que parece tener un origen más bien bélico.

Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados franceses mezclaron vino espumoso, ginebra, zumo de limón, azúcar y champaña y lo bautizaron como el French 75, inspirados en un cañón Howitzer de artillería de 75 milímetros. Les ayudaba con el frío en el frente de batalla. Como todos los cocteles este tiene más de una versión acerca de su creación, también se dice que nació en el apogeo de la ley seca de 1920 a 1933 y que la receta fue recogida por el Savory Cocktail Book, en 1930.

Desde la perspectiva que se lea es un coctel prohibido, un elemento muy significativo en la trama de Casablanca, en la que Rick se reencuentra con Ilsa (la bellísima Ingrid Bergman), su gran amor, a quien decide ayudar a escapar -junto con su marido- de los nazis. Él, que se bebía hasta el agua del florero, no dejaba servido un French 75 que le ayudara para mitigar su amor frustrado y prohibido por ella. Uno de los relatos más tristes y sin final feliz en el cine resulta tan ácido como el trago al que inmortalizó.



(No deje de leer: La Academia mantiene la nominación al Óscar de Riseborough pero cambia normas)

Mujeres y alcohol

Todo lo que hacía Marilyn Monroe en el cine se veía lindo. Bueno, casi todo. Un Jack Lemmon vestido de mujer alucina con la bella Sugar Kane (la Monroe) mientras ella prepara un Manhattan… ¡en una bolsa de agua caliente! La fusión del whisky, vermut rojo, hielo y una cereza marrasquino ya era un clásico en 1959 cuando el director Billy Wilder estrenó Somelike it Hot -traducida en Latinoamérica como Una Eva y dos Adanes o en España con el simpático título de Con faldas y a lo loco-.



La graciosa escena se sumó a la galería de imágenes de la diva -como la del vestido y el ventilador en una entrada del metro de Nueva York- y la encumbró como una de las actrices cómicas del momento. Pero, ¿qué hacía Jack Lemmon vestido de mujer? Junto a Tony Curtis interpretaba a uno de los dos amigos testigos de un asesinato que huyen de la mafia infiltrándose en una orquesta de mujeres.

Siguiendo con mujeres, Audrey Hepburn merecía algo como lo que recibió en Desayuno en Tiffanys (1961), basada en la novela de uno de los grandes borrachos de la literatura: Truman Capote. Holly Golightly, su personaje, solamente aspiraba a más joyas, vestidos y lujos, además de frecuentar sitios exclusivos donde encontraba su coctel favorito, el White Angel. No podía llamarse de otra manera el trago que adoraba la diva, hecho de vodka, ginebra y sin vermut: era como ella, sensual y admirable por fuera y como un volcán a su paso por la garganta.



(Además: Keanu Reeves insistió tanto a Warner Bros, que fue autorizada ‘Constantine 2’)

Las eternas borracheras

Texto eterno. Hay muchos tragos y beodos en el cine y algunas series memorables de las últimas décadas. Unas imágenes perduran con simpatía en la memoria colectiva como las carcajadas de Carrie, Miranda, Samantha y Charlotte en una noche de Cosmopolitans en la mano en la inolvidable serie Sex and the City; el infaltable Old Fashioned que Don Draper (Jon Hamm), protagonista de la exitosa Mad Men, no dejó de pedir en ningún episodio; o los tragos que Bill Murray y Scarlett Johansson compartieron en Lost in Traslation -el Suntory Whisky, una botella muy japonesa que trascendió gracias a los enormes sorbos que el actor le daba a su vaso- y el vodka tonic (vodka, tónica y zumo de limón), que le resultaba a ella más amargo que su soledad en la capital del Japón.

Facebook Twitter Linkedin

Carrie, Miranda, Samantha y Charlotte en una noche de Cosmopolitans en la inolvidable serie Sex and the City. Foto: Archivo. EL TIEMPO

En 1984, el director John Huston llevó al cine Bajo el volcán, de Malcom Lowry, el drama de un cónsul alcohólico -un impecable Albert Finney- que mata sus demonios en México en una cantina y litros y más litros de tequila y mezcal. Johnny Depp, por su lado, nos enseñó que el secreto de dos de sus personajes (alter ego del genial Hunter S. Thompson) es adaptarse al entorno: en Miedo y asco en Las Vegas (1998) vende drogas y bebe sin parar Singapore Sling (ginebra, licor de cereza, cointreau, licor de hierbas, granadina, zumo de piña y limón, y angostura), y en El diario del ron (2011), aparece como un periodista que se instala en Puerto Rico y se dedica a la apacible vida de la isla que incluye ‘mamar ron’ hasta el fin de los días.



No podemos dejar pasar los ríos de whisky que se tomaron en la trilogía de El padrino -incluso de la broma del coctel Daiquirí banana que Michael Corleone hace cuando viaja a Cuba a hacer 'negocios' y le preguntan cómo se dice el nombre del coctel en inglés (la respuesta es Daiquirí banana)-; la descomunal e innombrable cantidad de licor que se bebieron los cuatro amigos en la despedida de soltero de uno de ellos en la trilogía de The Hangover (¿Qué pasó ayer?), o la absoluta sensualidad de Salma Hayek en el famoso baile de la serpiente en Del crepúsculo al amanecer (1996) en el que le da licor a un Tarantino actor con la punta del pie.

Otras rayan en el hastío como las borracheras en cadena de Nicolas Cage en Leaving Las Vegas (1995) hasta que cae muerto, o el vaso siempre lleno de Mickey Rourke, en la piel del santo patrón de los borrachos de la literatura, Charles Bukowski, en la inolvidable Barfly (1987, Mariposas en la noche), del director de La virgen de los sicarios, Barbet Schroeder. Y, por supuesto, hay películas que despiertan las ganas de estar detrás de una barra: Cocktail (1988), con Tom Cruise, no dejó ningún trago memorable, pero sí honró los movimientos acrobáticos de los barmans. Y El resplandor, de Kubrick, nos dejó claro que todos pueden oír nuestras historias y servir el trago perfecto. El psicópata Jack Torrance (Jack Nicholson) siempre recibe, por los siglos de los siglos, su bourbon con mucho hielo antes de tratar de matar a hachazos a su familia.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@CulturaET

Facebook Twitter Linkedin

'Leaving Las Vegas' (1995) con Nicolas Cage. Foto: United Artists

Otras noticias