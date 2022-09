Fue un momento inesperado. El auditorio estaba repleto en la noche del domingo, invitados y participantes acudían a la clausura del Festival de Cine Verde de Barichara (conocido como Festiver), que ofrece algo de lo mejor del cine medioambiental, y como era habitual, Toto Vega y Nórida Rodríguez despidieron una edición más y lanzaron la promesa de seguir adelante.

“Que este sea el motivo del festival, que cambiemos nuestra forma de pensar, que abramos un espacio para los grandes realizadores y para la gente que quiere acercarnos. Así que de ahora en adelante, ustedes salen a ser los embajadores de Festiver. Hasta la próxima”, dijo Toto. Un beso con su esposa y un nutrido aplauso de parte de la concurrencia sellaron sus palabras en el final de la 12.° edición.



Esa es la última imagen que quedó del actor y gestor cultural: un Toto sonriente y agradecido, con el micrófono en la mano, subido en un escenario.

Por eso ayer en la mañana nadie daba crédito a las noticias: Toto Vega había fallecido. Después de clausurar el festival, un leve malestar fue el anuncio de un paro cardíaco fulminante que acabo con su vida a los 52 años. Su muerte fue confirmada en las cuentas oficiales del Festiver.

“Con profunda tristeza y dolor confirmamos el fallecimiento de nuestro codirector Toto Vega. Es un momento indescriptible para todos, agradecemos su prudencia, amor y respeto para su familia”.



Ariosto Vega –Toto en el mundo del espectáculo– nació en Vélez (Santander), donde descubrió su amor por la actuación; decía que no podía ser músico, una habilidad que tienen muchos en su tierra, y decidió entonces ser actor. “Me tocó ser ‘el gracioso’ ”, afirmaba. Amaba el fútbol y fue un hincha furibundo del Atlético Bucaramanga.

Dedicó 30 años a su carrera en la televisión y el cine. Su primera aparición en la pequeña pantalla fue en 1992, en La mujer doble, y aunque tuvo papeles destacados después en El fiscal (1999), Fuego verde (1997), De pies a cabeza (1996) o El manantial (1995), su gran década fue la del 2000.



Todos quieren con Marilyn (2004), La lectora (2003), Sofía dame tiempo (2002), Me llaman Lolita (2000), Amor sincero (2010), Las detectivas y el Víctor (2009), El regreso de la guaca (2009), Sin tetas no hay paraíso (2006), Hasta que la plata nos separe (2006), Te voy a enseñar a querer (2005) y Los Reyes (2005) lo convirtieron en uno de los actores más apetecidos por su versatilidad.

Norida Rodríguez, Toto Vega y Silvia Díaz. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Nunca dejó de lado la interpretación ni a su Santander querido. Por eso, en las últimas décadas, se dedicó más a la gestión cultural para la promoción de su departamento, pero sin abandonar la actuación. Los Briceño (2019), Bolívar (2019), La ley secreta (2018), Infieles (2017), Alias el Mexicano (2013) y Escobar, el patrón del mal (2012) fueron sus últimas apariciones.



Desde el 2011 se empeñó en organizar y mantener un festival de cine que visibilizara los desastres que está generando el hombre en el medio ambiente y los efectos del cambio climático en todas sus dimensiones. Y qué mejor escenario que Barichara, el pueblo más lindo de Colombia; además, contaba con el apoyo de su pareja, la también actriz Nórida Rodríguez, con quien compartió su vida durante 23 años.



“Tenemos la fortuna de ser partners, de ser buenos amigos, de pasarla bien juntos, de que nos gustan las mismas cosas, de ser afines”, comentaron Toto y Nórida en una entrevista reciente para un programa de televisión. A Toto le sobrevive también un hijo, Julián, que es director de cine y que es fruto de una relación anterior.

Personalidades del entretenimiento y la cultura lamentaron su muerte. El también actor Christian Tappan escribió en su Twitter: “¡Qué tristeza! Lo conocí hace mucho tiempo y es de los pocos que siento que caminó el mismo camino que yo, tocamos las mismas puertas y nunca desfallecimos. Siempre pensó en el bienestar del actor. ¡De los actores más entregados y honestos con la profesión! Adiós, mi adorado Toto Vega”.

“La mañana nos trajo una triste noticia. Con cariño recordaremos a Toto Vega. Hombre de familia, esposo, actor, productor, ambientalista y amigo”, escribió Manuel José Chávez, quien compartió con Vega en De pies a cabeza.



Incluso, el presidente Gustavo Petro se pronunció antes de viajar a la reapertura de la frontera con Venezuela: “Lamento mucho el fallecimiento de Toto Vega. Un gran actor que trabajó por la cultura y el cine colombiano. Un abrazo de solidaridad a su familia”.



CULTURA

@CulturaET

