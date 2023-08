Una de las historias más alocadas de los últimos tiempos está por estrenarse en Prime Video. Es extraño hablar de una comedia slasher -es subgénero del terror, muy sangriento, en el que un asesino en serie mata a adolescentes descarriados-, pero eso es justamente 'Totally Killer'.



(Además: Roman Polanski: 90 años de horror, cine y polémicas)

La trama se resume así: 35 años después del estremecedor asesinato de tres adolescentes, 'Sweet Sixteen Killer' regresa en la noche de Halloween por una cuarta víctima. Jamie (Kiernan Shipka), de 17 años, ignora la advertencia de su madre

sobreprotectora (Julie Bowen) y se encuentra cara a cara con el demente asesino-

Mientras corre por su vida, accidentalmente viaja de regreso en el tiempo a 1987,

el año de los asesinatos originales. Obligada a navegar por la desconocida y

extraña cultura de los 80, Jamie hace equipo con su madre de adolescente (Olivia

Holt) para derrotar al asesino.



'Totally Killer' es dirigida por Nahnatchka Khan, una escritora y productora de televisión estadounidense, productora y creativa de las series de comedia de ABC Don't Trust the B---- in Apartment 23 y Fresh Off the Boat, y de la serie de comedia de NBC Young Rock. También dirigió la película de Netflix del 2019 Always Be My Maybe.

La película es protagonizada por por Kiernan Shipka, Olivia Holt, Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy Leigh-Anne Johnson y Liana Liberato. Su estreno está programado en la plataforma de streaming para el 6 de octubre.

