Y no fue 'El Rey', no fue 'Café con aroma de mujer' y no fue Avianca después de la pandemia. Y no fue el estilo mexican, no fue que Gaitán siempre salve a RCN, menos la estúpida excusa de Avianca para aburrir.

CAFÉ. Antes “el final” era la clave de la obra, fuese película, literatura, televisión. Ahora, en la época de las series y lo digital, importan los inicios, el final deja de ser significante. Uno ve el primer capítulo o la primera temporada, y ya. El resto no importa.



Este comentario viene al caso porque Margarita Rosa de Francisco tuiteó que “Lástima que estén editando tan ‘macheteramente’ a #CaféConAromaDeMujer . Ojalá la dejaran quieta”. Y es que estos recortes afectan la historia y dejan incompleto el trasfondo del romance entre Gaviota y Sebastián. Y tiene toda la razón, si algo se debe conservar son los inicios, ese es el atractivo.

RCN cree que editar una historia exitosa es “hacerla más amena” para los televidentes. “Amena” es convertir todo en videoclip y perder la onda de la historia. Y por eso, le asiste más la razón a Gaviota cuando tuiteó que “La parte más hermosa de #CaféConAromaDeMujer es la primera semana. La única que no se debe tocar en edición. Al resto sí denle todo el machete que quieran”.

Editar la primera semana ayudó a acabar con la repetición de 'Café'. Pero el error mayor fue repetirla en horario estelar. 'Café' o 'Betty' o 'Escobar' o cualquier repetición puede ser exitosa en Netflix por tres razones: el televidente decide cómo y cuándo ver, acerca a nuevos fans que nunca las han visto y, porque el nuevo televidente de plataformas es el viejo de la tele que abandonó a los canales Caracol y RCN para recordar sin publicidad, sin noticiero y sin horario. En este contexto verla en horario fijo y canal abierto es una equivocación.



Error repetirla, necedad editarla en sus inicios, terquedad no aprender que no son las telenovelas nuevas o viejas, sino que el problema de rating de RCN tiene nombre propio: el noticiero y el maltrato al televidente. Ni Café, ni Gaitán ni nadie puede salvar al canal de su indolencia ante los televidentes.

AVIANCA. Viajar es una experiencia de entretenimiento por las películas y series, la comida, los licores y la emoción de viajar. Antes de la pandemia Avianca era una maravilla. Ahora es aburrimiento y estupidez. La propuesta televisiva es lo más obvio y conocido que se tenga. Nada colombiano, nada latino, nada que uno no haya visto: mediocridad total.



Y a nombre de la pandemia, dicen que por “orden del gobierno de Colombia” no hay entretenimiento, ni café, ni agua en los vuelos nacionales; ni comida decente, ni vinos, ni licores en vuelos internacionales. Viajar abandonó el entretenimiento, y todo por la tacañería de la aerolínea. La serie se llama Avianca maltrato.co. Cinismo e indolencia total. Lástima que no podamos cambiar del canal (aerolínea), son monopolio.



