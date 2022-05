Arquitecto de formación y cineasta por pasión, Joseph Kosinski ha sido el responsable de dirigir el regreso de 'Top Gun' a los cines 36 años después del debut de la mítica película de acción protagonizada por Tom Cruise. Esta vez envuelta en una nostálgica estética ochentera (la original se estrenó en 1986), pero con un potente guion y una historia que tienen vuelo propio.

La secuela, 'Top Gun: Maverick', que se sitúa 30 años después de la primera cinta, pretende darles punto final a varios de los interrogantes que quedaron abiertos: el destino de Iceman, el hijo de Goose, su mejor amigo en la película y quien murió en una operación aérea, y si Maverick (apodo del personaje de Cruise) y Charlie, la protagonista, siguen juntos. Estas preguntas se resuelven en esta entrega.

La cinta tiene escenas de acción grandiosas, en las que no se utiliza la pantalla verde, así como una brillante actuación de Cruise, él mismo hace todas las escenas. Y es que parte de esa leyenda que gira en torno a Tom Cruise también tiene que ver con su empeño en no usar dobles y aprender: a pilotear si hace de piloto ('Top Gun') -en esta última película utilizó aviones reales F/A-18 Super Hornets de la Marina de Estados Unidos- , a cantar si es un cantante (Rock of Ages) o a jugar al billar como un profesional (El color del dinero).



“Nadie le preguntaba a Gene Kelly por qué bailaba y cantaba. Me gusta hacer las cosas por mí mismo. Pensar que lo imposible es posible me motiva, y creo que es mejor tratar de hacerlo tú porque, aunque fracases, sales con algo aprendido”, dijo esta semana a la prensa en Cannes.

Una nueva misión

En la secuela, Pete ‘Maverick’ Mitchell sigue con su vida de piloto y ahora es llamado para una nueva misión: deberá entrenar a un selecto grupo de pilotos, para llevar a cabo una misión que solo un humano (no un robot) puede realizar, una misión suicida.

En esta misión debe estar al mando de Beau Cyclone Simpson (Jon Hamm). Y allí empezará a aparecer todo lo inconcluso de su pasado, como reencontrarse con el hijo de Goose, Bradley Bradshaw, alias Rooster (interpretado por Miles Teller). Maverick tendrá que luchar con su pasado y con su futuro para desempeñar la misión más importante de su carrera.

La película ha seducido a la crítica y a los espectadores que la han podido ver desde su estreno en cines esta semana. Son varias las razones que salen a flote a la hora de ensalzar las virtudes de la secuela de 'Top Gun'.

“Hay muchísimas cosas para decir sobre esta 'Top Gun: Maverick', pero la principal es la lucha de Tom Cruise por lograr que sus películas tengan un cierto estándar de calidad y de experiencia cinematográfica. Aquí lo logra”, dice Mariano Ojeda del portal Qué puedo ver.



Esto se percibe principalmente en las secuencias de acción reales. “Ya se sabe que Tom Cruise no es amigo de los efectos digitales, por lo que todas las escenas con los aviones son absolutamente reales. El reparto fue entrenado para esta película, un compromiso que llega al espectador a través de la pantalla en forma de secuencias que quitan el hipo”, asegura Javi Rodrigo en el sitio web Los 40.

“Entre la acción, las escenas de vuelo frenéticas y el ritmo de la película, un televisor o un computador se queda pequeño. 'Top Gun: Maverick' se ha convertido en todo un evento para ver en pantalla grande”, añade Rodrigo.

Guillermo Courau, en 'La Nación' de Argentina, remata con muy buenos comentarios: “Tiene peso específico y méritos suficientes para sobrevivir sin apelar al original, incluso en muchos aspectos la supera. El guion, aunque esquemático, está mejor resuelto y las escenas de acción transmiten la dosis justa de adrenalina”.

REDACCIÓN DOMINGO (*)

(*) Con información de EFE, La Nación (Argentina), Los 40 y Qué puedo ver