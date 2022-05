El 27 de mayo llegará a los cines una nueva versión de la icónica película de aviadores protagonizada por Tom Cruise. ‘Top Gun: Maverick’, predecesora de ‘Top Gun: pasión y gloria’ (1986), espera revivir las fibras de los fanáticos de la franquicia.



La cinta narra la historia de “Pete ‘Maverick’ Mitchell”, un joven piloto que acude a una de las escuelas de aviación más famosas de Estados Unidos y se ve envuelto en líos amorosos y competitivos.

A raíz de uno de los debuts más esperados del año, muchos fanáticos se han preguntado qué ha sido de la vida de los actores principales del largometraje dirigido por Tony Scott a más de 30 años de su estreno. Cabe resaltar que algunos de ellos harán una aparición especial en la nueva entrega retomando a sus personajes originales .

Tom Cruise como ‘Maverick Mitchell’

Siendo uno de los actores más queridos en la industria, el intérprete americano de 59 años de edad será uno de los que retornará en la historia de 2022, y cómo no si es el encargado de darle vida nada más y nada menos que al protagonista.



La vida de Cruise ha estado plagada de éxito. Luego de su participación en la película de 1986, actuó en otros filmes que también llenaron las taquillas, entre ellos, ‘Cuando los hermanos se encuentran’ (1988), ganadora de cuatro Premios Óscar, y ‘Nacido el cuatro de julio’ (1989), con la cual recibió su primera nominación por parte de la Academia.

(Lea además: Las únicas películas con puntaje perfecto en Netflix).

Tom Cruise en 'Top Gun' y ahora. Foto: Paramount Pictures / Instagram: @tomcruise

Su carrera actoral no ha tenido un solo respiro, pues ha estrenado más de 40 películas, entre las que se encuentran la famosa saga ‘Misión imposible’, la cual estrenó su sexta entrega en 2018. Además, se ha consagrado como director y productor.

Val Kilmer como ‘Iceman’

La vida de Kilmer no ha sido nada fácil, ya que ha estado lleno de altibajos en su salud física. Tras haber sido ‘Iceman’ en ‘Top Gun’, fue partícipe de otro clásico de la década de los 80, ‘Willow’ (1988), en la cual conoció a Joanne Whalley, su exesposa y madre de sus hijos.



Su carrera musical dio inicio cuando interpretó en cuerpo y voz a Jim Morrison, el solista de ‘The Doors’, en la película homónima de Oliver Stone. Además, fue uno de los Batmans más icónicos que ha visto la industria en ‘Batman: Forever’ (1995).

Val Kilmer en 'Top gun' y ahora. Foto: Paramount Pictures / Instagram: @valkilmerofficial

Cuando todo parecía ir sobre ruedas y luego de haber protagonizado varias películas, en 2015, Kilmer tuvo que ser hospitalizado y sometido a una cirugía en la garganta. Para 2017, se reveló que el actor tenía cáncer en esa área de su cuerpo.



Luego de pasar por una traqueotomía que lo dejó con afectaciones en su voz, el artista volvió a las andanzas y fue fichado para protagonizar ‘Song to Song’ (2017), con Michael Fassbender.

(Lea además: La estrella que tapó su pasado para pasar por blanca y brillar en Hollywood).

Dos años después debutó como director en ‘Cinema Twain’ (2019). En 2022 volverá a ser ‘Iceman’ en la nueva versión de ‘Top Gun’.

Kelly McGillis como ‘Charlotte’

Tristemente, la despampanante instructora de vuelo de ‘Maverick’ no volverá a la pantalla grande en su personaje de ‘Charlotte’. Según el director del largometraje, Joseph Kosinski, esta decisión se tomó porque “no quería que cada historia mirara constantemente hacia atrás sino que prefería presentar algunos personajes nuevos”, dijo para el medio ‘Insider’.



Sin embargo, la actriz no cree en esa versión, pues, de acuerdo con una entrevista que concedió para el portal ‘ET’, no fue tenida en cuenta para la cinta porque “soy vieja, estoy gorda y me veo según mi edad y la película no trata de nada de eso”.

Kelly McGillis en 'Top Gun' y ahora. Foto: Paramount Pictures / Instagram: @ kellymcgillis2020

Aunque ‘Top Gun’ fue el inicio del ascenso a la cima para Cruise, esta representó lo contrario para McGillis, quien cada vez interpretó papeles más pequeños en el cine y la televisión hasta que, poco después, se retiró de la actuación.



“Fue un gran desafío para mí tener algún tipo de sentido de identidad propia o autoestima real separado de lo que hacía para ganarme la vida. Y, simplemente, mi trabajo no se convirtió en una prioridad; sino inicialmente criar a mis hijas y ser la mejor madre sobria que podía ser”, dijo la exactriz para ‘ET’.

(Lea además: La historia de 'Speed 2', la cinta de la que Sandra Bullock se arrepiente).

También admitió estar feliz porque hubieran elegido a Jennifer Connelly para ser el nuevo interés de Cruise.

Anthony Edwards como ‘Goose’

Nacido en California, Estados Unidos, Edwards se hizo famoso por su papel de ‘Mark Greene’ en la serie médica ‘ER: Emergencias’ (1992-2009), por el cual recibió un Globo de Oro y seis Premios del Sindicato de Actores, además de ser nominado para cuatro Premios Primetime Emmy consecutivos.



En el cine tuvo roles protagonistas y secundarios en ‘El Cliente’ (1994), ‘Miracle Mile’ (1988), ‘Mr. North’ (1988), ‘Quiero decirte que te amo’ (1985), ‘Revenge of the nerds’ (1984) y ‘Heart like a wheel’.

(Lea además: Bruce Willis: ‘Pulp Fiction', ‘Duro de matar’ y sus películas más icónicas).

Anthony Edwards en 'Top Gun' y ahora. Foto: Paramount Pictures / Instagram: @anthony_edwards_fans

Adicionalmente, Edwards es presidente de Shoe4Africa, una organización sin fines de lucro que dona zapatos a atletas kenianos y tiene como objetivo construir el hospital infantil público más grande de África.



Luego de terminar ‘ER: Emergencias’, se retiró de la actuación y se mudo a Nueva York, lugar donde reside actualmente con su esposa e hijas.

Meg Ryan como ‘Carol’

La mujer que interpretaba a la novia de ‘Goose’ tampoco volverá a la pantalla grande, a pesar de las múltiples quejas de los seguidores de ‘Top Gun’. Las razones de su ausencia, según el director, son las mismas que para el caso de Kelly McGillis: explorar nuevas historias.



No obstante, Ryan nunca desertó de su carrera actoral. Una vez terminó la cinta de pilotos, ella estuvo en ‘El Chip Prodigioso’ (1986), de Joe Dante, y

‘Muerto Al Llegar’ (1988), de Annabel Jankel y Rocky Morton.

(Lea además: ‘Desearía no haberla hecho’: La película que avergüenza a Sandra Bullock).

Meg Ryan en 'Top Gun' y ahora. Foto: Paramount Pictures / Instagram: @megryan

Su salto al estrellato se produjo interpretando el papel de ‘Sally Albright’ en ‘Cuando Harry Encontró a Sally’ (1989), con la cual logró ser nominada al Globo de Oro y convertirse en una de las reinas de la comedia romántica, que volvió a repetir por sus papeles en ‘Algo Para Recordar’(1993) y ‘Tienes Un E-mail’ (1998).



Su debut como directora fue con la comedia dramática ‘Ithaca’ (2015), película en la que también actuó. Para 2022, la actriz volverá a dirigir e interpretar en una comedia romántica llamada ‘What Happens Later’, en la cual compartirá pantalla con David Duchovny.

