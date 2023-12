Top cinco de películas que la Universidad de Harvard recomienda para expandir la mente

La Universidad de Harvard, conocida por su prestigio en la educación superior, compartió un 'ranking' de películas que, según su criterio, tienen el poder de estimular la mente de los estudiantes de cine y de todos aquellos que se aventuren en su visionado.



(Leer más: Denuncian falta de pago a realizadores del Festival Miradas de la Alcaldía de Medellín).



Este listado no se basa en las producciones más influyentes o en los clásicos del cine, sino en aquellas que invitan a la reflexión y al pensamiento crítico. Además, incluye una película considerada como ‘la mejor de todos los tiempos’.

Aquí le presentamos cinco de las aproximadamente 300 películas recomendadas por Harvard que, según la institución, le abrirán las puertas a un mundo de pensamiento profundo y exploración cinematográfica.

Explorando la diversidad del cine: desde 1895 hasta nuestros días



La historia del cine es una narrativa fascinante que abarca una amplia gama de géneros y estilos. En 1895, se proyectó la primera película de la historia, ‘La salida de los obreros de la fábrica Lumière’, dirigida por Auguste Marie y Louis Jean Lumière, con una duración de tan solo 46 segundos.



Este breve filme marcó un hito en la industria cinematográfica, inaugurando una era de creatividad y experimentación sin límites.



(Seguir leyendo: Colombia logró una cifra récord de estrenos nacionales en las salas de cine en el 2023).



La Universidad de Harvard elaboró una lista que trasciende los límites de lo convencional, seleccionando películas que desafían las expectativas y estimulan la mente de los espectadores. A continuación, te presentamos cinco de las películas más destacadas de este selecto grupo.

1. Vértigo (1958) - Alfred Hitchcock

Dirigida por el icónico Alfred Hitchcock, ‘Vértigo’ es una obra maestra que se coronó como “la mejor película de todos los tiempos” en 2012, según la revista ‘Sight and Sound’ en el Festival de Cine Británico. La producción sigue la investigación de Scottie Fergusson, un detective de policía de San Francisco que sufre de vértigo y decide retirarse después de un traumático incidente.

2. Todos los hombres del presidente (1976) - Robert Redford y Dustin Hoffman



‘All the President's Men’ se estrenó en 1976 y se consagró con cuatro premios Oscar. La película narra el escándalo Watergate a través de dos periodistas del 'Washington Post', interpretados por Robert Redford y Dustin Hoffman, quienes se sumergen en una investigación que sacude las bases del poder político en Washington.

3. El laberinto del fauno (2006) - Guillermo del Toro

‘El laberinto del fauno’ transporta a la década de 1940 en España, donde Ofelia, una niña, se muda con su madre a la vivienda de un capitán. La fantasía y la realidad se entrelazan en esta película dirigida por Guillermo del Toro, que recibió tres premios Oscar y que sumerge en un mundo mágico lleno de simbolismo.

4. The White Ribbon (2009) - Michael Haneke

Dirigida por Michael Haneke, ‘The White Ribbon’ presenta la historia de un pequeño pueblo que experimenta una serie de misteriosos accidentes y terribles muertes durante la Primera Guerra Mundial. Esta película alemana invita a reflexionar sobre la moralidad y la oscuridad que puede anidar en lo más profundo de una comunidad.

5. El globo rojo (1956)

‘El globo rojo’ (Le ballon rouge en su título original) es una joya francesa con una duración de tan solo 36 minutos. Esta película conmueve por su ternura y simplicidad. La historia sigue a un niño solitario que encuentra un globo rojo en las calles de París, y la relación que se desarrolla entre ellos es una metáfora poética de la amistad y la aventura.

La Universidad de Harvard no se detiene aquí, ya que su lista incluye una gran cantidad de películas adicionales que desafían la norma y estimulan la reflexión, como 'Raging Bull', 'Taxi Driver', 'Hable con ella', 'Blue Velvet', 'Sex, Lies, and Videotape', 'The Rules of the Game', 'Ciudadano Kane', 'Bicycle Thief' y 'Salt of the Earth', entre muchas otras.



(Le puede interesar: Películas recomendadas para ver en Diciembre).

Más noticias

- 'Los tres mosqueteros: Milady', llega a salas de cine este 21 de diciembre

- ¿Fue un buen año para el cine? 'Barbie', 'Oppenheimer' y las mejores películas del año

- Esto es lo que se sabe sobre la quinta entrega de Toy Story: le contamos

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión del periodista y un editor.