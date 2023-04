HBO Max es una de las plataformas de streaming más usadas por las audiencias de todas las edades para ver diferentes películas y series, pues ofrece una gran cantidad de contenido de las marcas icónicas de HBO, Warner Bros y DC, así como también Max Originals.



Actualmente, esta plataforma está disponible en 61 países y tienen grandes proyectos cinematográficos, los cuales podrá disfrutar en sus momentos libres. A continuación le mostraremos 6 películas que no se podrá perder.

‘Godzilla vs. Kong’

En esta película podrá disfrutar de una batalla épica entre Godzilla y Kong. Si le gusta la acción, esta es una opción, pues podrá ver a dos criaturas gigantescas dándose unos buenos golpes. Está protagonizada por Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall y Eiza González, entre otros.



‘En un barrio de Nueva York’

Este filme está basado en un musical de Broadway titulado ‘In the heights’ y es dirigido por Jon M. Chu. Las personas podrán disfrutar de la historia de unos vecinos que luchan día a día por mantener sus negocios y perseguir sus sueños. Este es un auténtico espectáculo que está cargado de color, canciones pegadizas y excelentes coreografías.

‘¡Shazam! La furia de los dioses’

Billy Batson y sus hermanos adoptivos, se transforman en superhéroes al decir “¡Shazam!”. Sin embargo, la llegada de tres Diosas griegas, que reclaman sus poderes, podrán en apuros a Batson, su familia y amigos.



‘The Menu’

Este filme es una crítica a la riqueza y la cultura gastronómica de alto nivel. Cuenta la historia de una pareja que viaja a una isla costera para comer en uno de los restaurantes más exclusivos del mundo. Allí, el chef les prepara un menú lleno de sorpresas, algunas de ellas sombrías e impactantes.

‘Aquellos que desean mi muerte’

Cuenta la historia de Hannah (Angelina Jolie) una bombera paracaidista que no deja de revivir en su mente el momento en el que no pudo salvar a tres personas durante un incendio. Sin embargo, su vida cambiará después de que conoce a un joven que enfrenta una situación de vida o muerte.



‘Con quien viajas’

Gracias a una aplicación de viajes compartidos, cuatro desconocidos se reúnen en el centro de Madrid para ir a Cieza, Murcia. Durante el trayecto todos empiezan a compartir detalles sobre su vida, sin embargo, se dan cuenta de que el conductor oculta algo. Al final el viaje termina siendo más divertido de lo que esperaban.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

