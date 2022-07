Una sola línea, una sola frase de Saul Goodman en Breaking Bad, le dio luz verde a la existencia de Lalo Salamanca. Es el momento en el que el abogado, encapuchado y amarrado, les pregunta a sus captores -Walter White y Jesse Pinkman- si acaso los ha enviado “Lalo” para acabar con él.

Esa única mención en toda la serie sirvió para que una vez finalizada la historia de Breaking Bad, el muy exitoso spin off, la precuela Better Call Saul, tuviera un punto de partida. Goodman, interpretado por Bob Odenkirk, sería ahora el protagonista de una historia que contaría cómo llegó a convertirse en el abogado sin escrúpulos que tanto llamó la atención en Breaking Bad.



Better Call Saul retomó desde el principio a personajes fuertes como Mike (Jhonatan Banks) y el frío y temible Gus Fring (Giancarlo Esposito), cuyo imperio narco se ocultaba bajo la aparentemente inocente venta de comida de Los Pollos Hermanos. Pero el misterioso Lalo tuvo un rostro apenas en la cuarta temporada de esta serie.

Lalo Salamanca, encarnado por Tony Dalton, debuta cocinando en una escena de la temporada cuatro. Para los seguidores de la historia, fue un premio ver la conexión, en el momento en el que le regala la emblemática campana a su tío Héctor Salamanca, para que -impedido de articular palabra- pueda comunicarse. Pensado inicialmente como un personaje secundario que apenas le haría el contrapeso a Fring, Lalo se hizo cada vez más grande y necesario. Tanto que la producción admite que reescribieron la historia original para darle el protagonismo que el personaje reclamaba.

El villano que consagró a Tony Dalton

La magia de Lalo Salamanca, un villano de grandes proporciones, uno más temible de los que ya la historia había presentado, se sintió también en la vida del actor que se encargó de interpretarlo.



Dalton, nacido en Laredo (Texas, Estados Unidos), el 13 de febrero de 1975, con el nombre de Álvaro Luis Bernat Dalton, había pasado décadas de su vida soñando con ser reconocido como actor en su país natal. Pero tuvo que vivir con el karma de lucir demasiado estadounidense para hacer un papel de latino y demasiado mexicano para hacer un papel de estadounidense.

Una vez descubierta su vocación en la adolescencia, debido a un romance que lo llevó a inscribirse en clases de teatro, viajó a Nueva York a formarse en la escuela de Lee Strasberg. Hizo pequeños papeles en teatro, pero nada destacable. De ahí pasó a Los Ángeles, donde presentó infinidad de castings. En cinco años fueron más de 300 intentos sin conseguir un papel.



Sin darse por vencido, tras aceptar que no era Los Ángeles el lugar donde debía despegar, se mudó a México. El país no le era extraño, parte de su niñez la pasó allí, lo que le permitía hablar español fluido. Dalton hizo parte del elenco de producciones que aún son muy recordadas en América Latina como Ramona, Clase 406 y Rebelde.

También estuvo en Los Simuladores y se destacó, en fechas más recientes, su papel de villano en la serie Señor Ávila. En total, forjó una carrera en el mundo hispano a lo largo de casi dos décadas.



Pero fue Lalo Salamanca el papel de su consagración en su tierra. Trajo consigo el reconocimento inusitado y le ha permitido ser llamado para otras producciones, incluso, fue fichado para un papel en una de las series derivadas del universo Marvel. Sin embargo, ya su huella es imborrable de la mano de una historia de culto como la que abarcan Better Call Saul (que va por su recta final) y Breaking Bad juntas.

