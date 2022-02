La relación entre Nathan Drake y Victor ‘Sully’ Sullivan no es la mejor: la química que brota en sus charlas e intereses comunes se desvanece al momento de trabajar en equipo. Nathan vive de lo que salga: entregar encomiendas o ser bartender; ‘Sully’ es un curtido buscador de tesoros y ve en el chico todo el potencial que necesita para su siguiente misión: hallar el tesoro perdido del conquistador Fernando de Magallanes que la casa de Moncada –un linaje aristocrático catalán– alega haber perdido en un lugar remoto hace 500 años.

Durante el rodaje de 'Uncharted: fuera del mapa', la película que protagonizan Tom Holland y Mark Wahlberg fue la primera vez que compartieron los actores en el set; pero al contrario de la ficción –Holland es Nathan y Wahlberg es ‘Sully’– su complicidad ante la cámara fue absoluto y parecía la de un par de amigos de hace años. “Ha sido fantástico filmar con Tom, es como mi hermano pequeño”, contó Wahlberg.



“Como actor, esto es una mina de oro –agrega Holland–. Nate ha tenido ese sueño toda su vida. Pero las circunstancias lo han obligado a olvidarse de ello. En el caso de alguien tan capaz y talentoso como Nathan Drake, es muy hermoso poder notar su emoción, su imaginación y su inocencia una vez que ‘Sully’ le ha mostrado el mundo de la cacería de tesoros”.

Tom Holland, en 'Uncharted: fuera del mapa'.

Con aventuras al mejor estilo del famoso Indiana Jones y bebiendo del videojuego homónimo de PlayStation, Uncharted: fuera del mapa ofrece acción histórica de la mano del director Ruben Fleischer, recordado por Zombieland, Venom y Gangster Squad.



" 'Uncharted: fuera del mapa' captura toda la magia de lo que yo mismo adoro del cine”, dice Fleischer. “Desde pequeño he soñado con buscar tesoros y tener aventuras recorriendo el mundo. Esta clase de películas ha fomentado mi pasión por la historia y lo antiguo, incluso asistí a la universidad pensando que me convertiría en arqueólogo. Tan pronto como leí el guion noté que este sabía capturar la cualidad mágica de las aventuras escapistas. No podía creer mi suerte cuando fui invitado a participaren algo tan especial”.



El videojuego está considerado como una de las joyas de PlayStation, que ha vendido casi 50 millones de copias en sus seis entregas. Llevarlo al cine fue una labor más bien sencilla, gracias a su estructura y estéticas cinematográficas.



“La película me recuerda a una de mis producciones de aventuras favoritas: Indiana Jones”, precisa Wahlberg. “Con toques de humor y una trama que invita a seguir la acción, la producción se ve reforzada por un espectacular uso de los efectos especiales”.

Wahlberg define a ‘Sully’ como alguien que “se mueve en una zona gris, en quien no se puede confiar”, pero que acaba demostrando que “tiene corazón y que hace un gran equipo junto a Nathan Drake”. Los dos protagonistas comparten en varias escenas casi de infarto. Y es que el filme narra una intensa aventura transoceánica que lleva a ‘Sully’ y Nathan a escenarios dispares, desde una exótica playa tropical hasta el barrio gótico de Barcelona.



En ese sentido, Wahlberg se refirió a las “hermosas” locaciones del rodaje en España, donde trabajó con Antonio Banderas (Santiago Moncada en la película). “Conozco a Antonio Banderas desde hace años, pero tampoco había rodado con él. Ha sido apasionante grabar ahora con alguien al a quien considero un gran actor”, detalló. Las actrices Tati Gabrielle (de la serie You, de Netflix) y Sophia Ali (Grey's Anatomy) completan el reparto del filme.



'Uncharted' debutó el pasado fin de semana con una recaudación de 21,5 millones de dólares en los cines de Europa, Reino Unido y España, en este último país donde se ubicó como el mejor estreno hasta ahora del 2022. En Estados Unidos acumuló 55 millones de dólares, cifra que la convierte en el mejor debut en cines en lo que va de año, y lo ha logrado menos de tres meses después de que otra cinta protagonizada por Holland, Spider-Man: No Way Home, se convirtiera en el segundo mejor estreno de la historia del país.



“Ya no se hacen películas como esta”, afirma Tom Holland, específicamente en varios sets construidos expresamente para el rodaje y no que se crearon por computador. “Cuando filmas estas ingentes cintas de acción, por lo general debes actuar recortado contra una pantalla azul. Pero esta vez, Ruben se mostró exigente en cuanto a la necesidad de una sensación tangible, de despliegue en lugares reales, así que abogó por ello. La cripta y la iglesia fueron hechas a la medida. Las embarcaciones son reales, se crearon interiores y exteriores sobre cardanes con el fin de simular el vuelo de estos botes. Fuimos más allá de lo que está permitido hacer en los platós de filmación”.

“Hubo tanto buenos momentos a lo largo de la filmación de esta cinta que me sentí como niño en una tienda de caramelos”, dice Fleischer. “La construcción de esta clase de sets puede transformarte. La cripta debajo de la catedral, las catacumbas, el cuarto del tesoro (una antecámara romana) y, por supuesto, los barcos piratas… todo ello confiere una visceralidad realista, para los actores y también para el público. Añade una capa de textura y realidad que es posible sentir al ver la película. Y en la creación moderna de cine, esto no suele hacerse de esta manera. Gran parte del crédito debe recaer en nuestro diseñador de producción, Shepherd Frankel, quien se encargó de construir esos grandiosos sets con el fin de rellenar los encuadres de la cinta. Su visión y su compromiso con el realismo anhelado constituyen a la vez un tributo a su talento”.



