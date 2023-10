Tom Holland no estará en la nueva serie de 'Spiderman' de Disney Plus

A principios de octubre, se confirmó la fecha de estreno de 'Spider-Man: freshman year', la nueva serie animada del legendario hombre araña hecha por Marvel Studios y Sony, que estará disponible en Disney Plus en el 2024.



De acuerdo con 'The Cosmic Circus', el seriado pretende narrar una vida paralela del 'Spiderman' del universo extendido de Marvel (UCM) con Tom Holland antes de 'Civil War'. Sin embargo, este no estará en el proyecto.

La producción recurre al diseño gráfico de los clásicos cómics, así que en ese sentido, los actores deberán personificar la voz de cada una de las figuras que hacen parte de la particular historia de Peter Parker en la secundaria.



(Le puede interesar:Emilia Clarke dice cuál franquicia es mejor entre Marvel y Games Of Thrones).



Allí habrá algunas referencias del UCM, como la voz de Charlie Cox interpretando al mismo 'Daredevil' que representa en carne y hueso desde el 2015 y a Paul F. Tompkins como 'Bentley Wittman/Wizard'.



Sin embargo, este suceso no será igual para Holland, debido a que no hará la voz de la versión adolescente del hombre arácnido en esta nueva fase del consorcio.

En su lugar, la serie contará con Hudson Thames, quien ya había dado vida a 'Spidey' en uno de los episodios de la popular serie ‘¿Qué pasaría si...?’. El estadounidense conocido por cintas como 'The A-list' y 'Bone Dry', compartirá cabina con Eugene Byrd, Hugh Dancy y Kari Wahlgren , entre otros.



(Siga leyendo:Marvel está pensando reemplazar a Jonathan Majors como Kang tras su arresto).



Aún se desconoce el motivo por el cual Holland no hará parte del reparto de la nueva serie, junto a personajes como MJ Watson (Zendaya) y Ned Leeds (Jacob Batalon), que también serán reemplazados por Nico Minoru y Amadeus Cho.



Vale aclarar que este posible cambio hace parte de la versión multiverso que promueve la franquicia, en el que existen miles de interpretaciones de un solo superhéroe.



Se espera que la serie centrada en ‘Spidey’, el personaje más icónico de los cómics de Marvel, sea lanzada por en Disney Plus el próximo 2 de noviembre de 2024.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias