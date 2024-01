¿Tom Holland y Zendaya terminaron? El actor responde a los rumores

Tom Holland y Zendaya se ha convertido en una de las parejas más queridas, pero también en las más perseguidas por los fanáticos y por los chismes. Uno de los más recientes orbitaba en la idea de que la relación de ambos había terminado o, estaba pasando por una crisis profunda.



La estrella de Spider-Man y su compañera de elenco y también estrella de la serie Euphoria y Duna, Zendaya, llevan casi ocho años de relación. Se conocieron en la cinta del superhéroe arácnido y cupido hizo el resto, pero oficializaron su relación en 2021.



Zendaya y Tom Holland en una escena de Spider-Man: Far from Home Foto: archivo EL TIEMPO

Los rumores tomaron fuerza cuando recientemente Zendaya dejó de seguir algunas cuentas de Instagram, incluida la de su novio. Eso encendió las alarmas en las redes y con los seguidores de ambos que no dudaron en decir que algo andaba mal. Pero Holland no aguantó más y quiso hablar del tema.



Zendaya se verá pronto en Duna 2. Foto: EFE

Aunque no lo hizo en una entrevista, en un pódcast o en un extenso mensaje de Instagram. Lo hizo en el espacio menos pensado para eso. Entre un grupo de fotógrafos y paparazzis en una calle de Los Ángeles.

“No, no, no. Absolutamente… no“, gritó entre los flashes y las preguntas desesperadas de algunos testigos. Así cortó de tajo las especulaciones y los temores de quienes los imaginan juntos por mucho tiempo. Aunque ellos cada vez más van a separar su carrera y la exposición excesiva de su vida como pareja.

