Venom: la faceta monstruosa de Tom Hardy

El de Tom Hardy es de los rostros más bellos de la gran pantalla: a veces duele ver que lo oculten detrás de máscaras -como la de Bane, el archienemigo de Batman-, que aparezca con cicatrices espantosas -en el papel de un granjero en Los ilegales- o que un alienígena habite en él y lo transforme en una horripilante criatura -en Venom-.

Hardy ha regresado como el antihéroe y villano de Marvel. Venom: Carnage liberado es la segunda película de este alienígena, que acaba de estrenarse en los cines del país. El personaje de Hardy, en su faceta humana, es Eddie Brock, un periodista investigativo que fue ‘elegido’ por la criatura como su hospedador.



“Es un deleite interpretar dos partes diferentes de una psique, porque Venom y Eddie son uno mismo para mí. La única diferencia es que uno es un monstruo y el otro es Eddie, pero siempre están contenidos en un solo individuo”, comenta el actor británico.

Monstruo y humano se unen cada vez más para conseguir lo que quieren. Aunque esta segunda entrega lo absurdo y cómico reinan en una trama en la que aparece un preso condenado a muerte que trae consigo su simbionte propio.



La cinta cuenta con la dirección de Andy Serkis, famoso actor de El planeta de los simios (Caesar) y El señor de los anillos (el inolvidable Gollum).



Venom es uno de los villanos más populares de Marvel. Foto: Sony Pictures

Vegano, amante de los animales, filántropo y padre de tres hijos, la filmografía de Tom Hardy incluye títulos como Inception (2010), Bronson (2008), Batman: el Caballero de la Noche asciende (2012), Warrior (2012) y El renacido (2015) –que le mereció una nominación al Óscar como actor secundario–, además de su participación en la serie de mafiosos Peaky Blinders.



Hardy (Londres, 1977) también es un firme candidato para suceder a Daniel Craig como James Bond. “Esto fue una unión de grandes talentos, que se sumaron para divertirse con el segundo episodio de una franquicia, que esperemos se vuelva muy amada en el mundo de las películas de superhéroes y fantasía. Estamos muy orgullosos de ella y pensamos, aquí entre nos, que es mejor que la primera”, comenta.

¿Cuál es la mayor novedad esta vez?

Hay secuencias de acción increíbles. Desarrollamos el personaje y lo estamos llevando a otro nivel en la trama, además de presentar a nuevos personajes y explorar territorios tomando como base todo lo que amamos de la primera entrega. Estamos sumando emoción y espectáculo.

¿Cómo define a Venom?

Come y come, y aun así tiene un apetito voraz, lo cual es simbólico de muchas otras cosas. Personifica la voluntad propia, que se desenfrena y tiene un gran apetito por la vida. Hay un elemento muy primitivo en él, que es casi infantil; es amistoso como un perro grande. Puede hacerte llorar, porque también es adorable, a pesar de que tiene la capacidad de arrancar cabezas. Es realmente agradable y adorable de la misma manera que lo es una mascota familiar muy querida.

¿Cómo es la relación con ese incómodo huésped que carga su personaje?

Eddie y Venom son como una extraña pareja: uno de ellos tiene mucha confianza, pero no es de este mundo, y el otro, que es de este mundo, es un cobarde neurótico. Parece que han tenido suficiente el uno del otro en algunos aspectos. Son dos personas que tienen que vivir juntas como una pareja de casados o como compañeros de apartamento y que se sacan de quicio. Simplemente no está funcionando. Hay cosas que nos gustan y nos disgustan el uno del otro. Tratar de contener esta situación no resulta tan fácil como Eddie pensó.

¿Y en la producción cómo funciona esa simbiosis?

Grabamos mi escena como Venom y elegimos la línea que nos guste, luego interpreto la escena con un compañero, y el ingeniero de sonido Patrick Anderson es quien pone los diálogos en orden. No estoy muy seguro de cómo lo hace, pero la sincronización es perfecta.

¿Cómo cree que será la relación con los fanáticos de Venom esta vez?

Hay muchos fanáticos con los que hablamos. Hicimos una película que da continuidad a la primera y con la mirada puesta en hacer una tercera, si eso es lo que la gente quiere. Hicimos nuestro mejor esfuerzo, no solo para preservar los elementos que son reconocibles –no solamente para los acérrimos seguidores del personaje–, sino para ampliar el público de Venom. Así que nuestra versión de Venom resulta una mezcla de nuestra propia imaginación lúdica, al mismo tiempo que honramos los cómics a la altura de nuestras habilidades; eso sí, hay que tener claro que esta historia va dirigida para mayores de 13 años, hay reglas por cumplir.

Háblenos del tono de la película…

Con la primera inyectamos una cierta cantidad de humor retro de los ochenta. Así es como yo lo describiría. Hubo elementos que retomamos, películas, música y tecnología con las que crecimos: películas de serie B de los 80 y 90, que nos sirvieron de contexto en este viaje, las aventuras y las emociones que acompañan a las grandes películas de superhéroes de hoy en día. Hay límites, pero nos gusta jugar; Venom puede ser oscuro, un villano aterrador en Carnage, así como gracioso y divertido. El tono de la película es el resultado del fino balance de humor, acción y una trama contada a través de personajes extraordinarios. Lo principal es que adolescentes y adultos se diviertan con estos personajes geniales y versátiles tanto como nosotros haciéndolos.



CULTURA con entrevista cedida por Sony Pictures

En Twitter: @CulturaET

