El próximo 8 de septiembre todos los seguidores de Disney podrán disfrutar de un nuevo 'Live action', esta de vez de 'Pinocho', una película dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, quien personificará al tierno 'Geppetto'.

Hanks es uno de los actores más famosos y aclamados de Hollywood, no en vano cuenta con dos Premios Óscar por sus actuaciones en 'Philadelphia' y 'Forrest Gump'.

Pero su éxito no solo es evidente en premiaciones, Tom Hanks ha sido uno de los actores con más números en taquilla. Por ejemplo, la trilogía de 'El código Da Vinci' recaudó un aproximado de 1.5 billones de dólares.

Sin embargo, el actor no está muy orgulloso de las películas basadas en los libros de Dan Brown. ¿Por qué?

Tom Hanks interpertó a 'Robert Langdon' en la 'El código Da Vinci'. Foto: Columbia Pictures

En una reciente entrevista con 'The New York Times', Tom Hanks criticó la historia de 'El código Da Vinci' y aseguró: "Esas secuelas de 'Robert Langdon' son una tontería. ‘El Código de Da Vinci’ era una tontería".

El artista, de 65 años, destacó que la producción más que hacer un retrato de la realidad, lo que buscaba era entretener, por lo que se trataba de un relato predecible.

"Casi tan precisas para la historia como las películas de James Bond lo son para el espionaje", explicó.

Aún así, Tom aclaró que su crítica no va dirigida a los libros de Dan Brown sino que va dirigida hacia las películas, que, según él, representaban un camino de pistas "ridículo".

Sin embargo, Hanks no se arrepiente de haber participado en el filme, pues aseguró no estar en contra del cine netamente comercial mientras se trate de un buen negocio, aunque la última entrega le generó algunas dudas.

"No hay nada de malo en el buen comercio, siempre que sea un buen comercio... Para cuando hicimos la tercera película (Inferno), demostramos que no era un buen negocio", expresó el estadounidense a 'The New York Times'.

Entre las buenas experiencias que recuerda del rodaje está el hecho de haber podido celebrar su cumpleaños en el Gran Salón y el haber estado cerca de la Mona Lisa.

"Estábamos rodando en el Louvre de noche. ¡Me cambié los pantalones frente a la Mona Lisa! ¡Me trajeron un pastel de cumpleaños en el Gran Salón! ¿Quién llega a tener esa experiencia? ¿Algún cinismo ahí? ¡Diablos, no!", concluyó.

