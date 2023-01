Otto Anderson es un gruñón sin remedio: perfeccionista y obsesivo. Sus vecinos ya están acostumbrados, saben que las cosas se hacen a su manera –la de Otto, claro–. Es detestable. Para él, vivir en una comunidad es un fastidio y el resto de los mortales son unos desadaptados.

“Ha estado establecido en sus caminos desde que tenía cuatro horas de edad. Su mundo es binario, funciona de una manera y solo de una manera, y eso es de acuerdo con las reglas, y cualquiera puede leer las reglas, y cualquiera puede seguirlas”, comenta Tom Hanks en una entrevista de lanzamiento del filme Un vecino gruñón, la rarísima traducción con la que se estrenó en Colombia A Man Called Otto.



A Man Called Ove, el libro del autor sueco Fredrik Backman –que permaneció en la lista de best sellers de The New York Times durante 42 semanas–, sirve de insumo al relato que ha sido llevado a la pantalla en dos oportunidades: en el 2015, producida en Suecia y protagonizada por Rolf Lassgård, y el remake de Hollywood que acaba de estrenarse con Hanks bajo la dirección de Marc Forster, recordado por Guerra Mundial Z, Quantum of Solace, Finding Neverland y Más extraño que la ficción.

Otto vive en un apacible vecindario que es perfecto hasta que algún atisbo de humanidad se cruza en su camino. Ese ambiente huraño y hostil que ha creado no es otra cosa que un escudo protector contra un pasado doloroso y solitario que se verá transformado con la llegada a la casa del lado de una familia extrovertida y cariñosa. Todo lo que Otto odia.



“Hay tantas cosas sobre esta historia que resonaron conmigo”, comenta Rita Wilson, productora del filme y esposa de Hanks. “El tema de encontrar esperanza, encontrar comunidad con las personas más improbables y aprender a aceptar a otros que pueden ser diferentes a nosotros tuvo un impacto en mí. Además de eso, hay temas serios todavía, cómo en la vida, incluso en los momentos más difíciles, todavía podemos reír. Estos elementos de luz que rompen la oscuridad nos dan esperanza. Y a todos nos puede servir un poco de esperanza”.

Tom Hanks, a la comedia

Después de varios años y proyectos dedicados al drama o el thriller, Tom Hanks regresa a hacer comedia, el género que le abrió las puertas en Hollywood.



“Tom se inició en la comedia, y le pregunté por qué no ha hecho más de eso recientemente. Su trabajo ha sido increíble, pero ha sido dramático. Él dijo: ‘Es realmente difícil encontrar proyectos que tengan la sensibilidad cómica adecuada’. Esta película se alineó con quien es como actor, pero también con lo que le gusta publicar, y la versión cómica correcta de eso”, agregó Wilson.



Otto es como una cebolla: está lleno de capas y aunque el toque mágico del buen sabor está muy adentro, de entrada hará llorar a más de uno con su temperamento y sus comentarios.

A Otto Anderson (Tom Hanks) le cambia la vida con la llegada de una particular familia a la casa del lado. Foto: Sony Pictures

“Tom Hanks es un actor brillante. Es un ícono”, dice Marc Forster. “Es extraordinario. Cada papel que hace, se lo crees porque tiene este corazón increíble para que puedas relacionarte con él. Viene de la comedia y es muy bueno en la comedia física, es brillante como se mueve y su sincronización, pero al mismo tiempo es extraordinario como actor dramático. En este papel combina estos dos conjuntos de habilidades, y eso hace que Otto sea único. Lo sientes, te ríes de él, te ríes con él y lloras por lo que está pasando”.

¿Qué hace a Otto un gruñón tan particular?

Tom Hanks (T. H.): No es un mundo cambiante lo que molesta a Otto, es que ve claramente una forma como el mundo puede operar que sería mejor para todos, y una gran población que toma atajos, empeorando todo. A diferencia de muchos gruñones, no está tratando de proteger a los suyos o mantener un statu quo. Otto quiere equilibrio y equidad para todos los que comparten la calle, y la mejor manera de compartir esa calle es cuidarla para que todos puedan disfrutar de sus beneficios.

¿Por qué ha llegado Otto a este punto?

T. H.: Las cosas le han salido mal a Otto. Ha llevado esta vida ritualista, y de repente, todo cambia para él. Su esposa ha fallecido. Se ve obligado a retirarse. Nuevos vecinos se mudan. Siente que lo único que le queda es su rutina diaria, y ahora cree que está luchando su batalla final, contra la implacabilidad del destino. Lo que Otto está tratando realmente es el tiempo, el tiempo implacable que pasa, y el tiempo termina siendo tanto el villano como el héroe de la pieza. Otto odia el paso de ese tiempo. Se rebela contra el hecho de que es hora de que se retire. No aprecia el hecho de que su esposa envejeció y desarrolló la gran enfermedad de las enfermedades, y su tiempo se acabó.

Facebook Twitter Linkedin

El dos veces ganador del Óscar también es productor de la película. Foto: Sony Pictures

De alguna manera está intentando acelerar el paso del tiempo para poder estar con ella de nuevo...



T. H.: Por eso es tan gruñón. Otto ha perdido la dulzura que hace que la vida valga la pena. Sabía que Sonya (su esposa) lo había hecho diferente. Sabía que su vida era indiscutiblemente más plena. Sabía que tenía acceso a una forma completamente diferente de pensar, hablar, comer, que nunca habría tenido la curiosidad de perseguir si no hubiera conocido a este extraordinario amor de su vida. No tuvo una apertura hasta que se casó con alguien que estaba abierto. No tenía empatía hasta que conoció a alguien que le enseñó lo fácil que puede ser empatizar con alguien. Y cuando ella se fue, pensó que nunca volvería a tener eso. Y, en la primera parte de la película, en realidad está tratando de acelerar a lo largo del tiempo. Pero el tiempo se encarga de sí mismo. No puedes luchar contra eso.



