¡Top Gun 3!: Tom Cruise se pone otra vez las gafas de aviador 

Los fanáticos de la saga cinematográfica de Tom Cruise están felices, pues la tercera parte de Top Gun está en los planes del actor. El piloto Maverick regresará a las aventuras en el cielo.

Eso sí, no ha querido revelar detalles. Tras el éxito de Top Gun: Maverick y el aplauso de la crítica Cruise no podía dejar a su gallina de los huevos de oro, la cinta con la que-según Steven Spíelberg-salvó a Hollywood cuando los cines sufrían su peor golpe tras la pandemia.



Otro tema: 'Lift': la historia de un robo increíble en un vuelo de pasajeros

La noticia de llevar a un vuelo alto una tercera cinta de Top Gun llega en un momento especial, ya que el actor acaba de firmar un contrato para hacer películas con Warner Bros.

"Estamos encantados de trabajar con Tom, una leyenda absoluta de la industria cinematográfica (...) Nuestra visión, desde el primer día, ha sido reconstruir este icónico estudio a la altura de sus días de gloria", expresaron Michael De Luca y Pam Abdy, copresidentes y codirectores ejecutivos de Warner Bros. Aunque en esta alianza está estipulado que el actor no tendrá contrato de exclusividad.

Facebook Twitter Linkedin

Tom Cruise volvería a interpretar al capitán Pete ‘Maverick’ Mitchell en la nueva cinta. Foto: Paramount

Sin embargo, se supo que desde Paramount (la empresa con la que Cruise estuvo trabajando sus películas y lanzó la nueva de Maverick) ya se está esbozando un guion para la próxima Top Gun, de la mano de Ehren Kruger, el guionista de 'Top Gun: Maverick', 'Ghost in the shell' y tres películas de 'Transformers'. Se dice que no solo regresaría Cruise, sino que contaría con Miles Teller y Glenn Powell, dirigidos de nuevo por Joseph Kosinski.



Puede leer: Tom Cruise tendría nuevo amor: ella es la socialité rusa y 25 años menor

Facebook Twitter Linkedin

Tom Cruise convirtió la saga de cintas de Top Gun en un referente de la acción y el drama con aire militar. Foto: Paramount

A sus 61 años el actor tiene un ritmo de trabajo intenso: Acaba de rodar 'Misión Imposible 8', va a seguir con su proyecto cinematográfico en el espacio y está desarrollando más ideas para otros filmes, esos sí, con Warner Bros.

Lo que se vislumbra es que la carrera de Tom Cruise está en una maratón para seguir creando éxitos, pero el gran reto vendrá con las nuevas propuestas que no estén ligadas a una franquicia de acción o de espías, en las que el actor ha volado hasta ahora muy cómodo.

Cultura

@CulturaET