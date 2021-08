El extraño aterrizaje en helicóptero de Tom Cruise en un jardín de Londres

El actor estadounidense Tom Cruise aterrizó en helicóptero en el espacioso jardín de una familia de Warwickshire (Inglaterra) como parte de la grabación de la nueva entrega de la saga de acción Misión Imposible, según recogen este martes los medios locales.



Así se registró esta insólita noticia, que en realidad no es algo poco común para Cruise, acostumbrado en los últimos años a sorprender a todo el mundo asumiendo él mismo escenas de acción muy complejas y peligrosas.



La archiconocida estrella de Hollywood, de 59 años, utilizó la propiedad de Alison Webb para una de las escenas del film después de que a la dueña del jardín le notificaran que una celebridad -cuyo nombre no se le comunicó- aterrizaría allí al estar temporalmente cerrado el aeródromo de Coventry.



Como agradecimiento, Cruise permitió a los hijos de Webb dar una vuelta en helicóptero además de posar para numerosas fotos con la familia.



En declaraciones a la cadena británica de televisión BBC, esta ciudadana señaló que le pareció que sería "cool" que sus hijos pudieron presenciar el aterrizaje del helicóptero en su jardín, una experiencia que les resultó "surrealista".



Tras salir del aparato, el popular actor "se acercó a los niños para charlar con ellos; nos saludó con el codo y nos dio las gracias", reveló Webb.



Los medios también indicaron que el actor acudió a un restaurante indio en la ciudad de Birmingham, donde tomó pollo a la Tikka Massala y donde dejó 60 libras (unos 70 euros/82 dólares) de propina a los empleados.



Cruise se encuentra finalizando los rodajes de la séptima y la octava parte de la saga de acción, que se estrenarán en 2022 y 2023.



EFE

