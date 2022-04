El actor Ansel Elgort se tuvo que meter de cabeza en la agitada vida de los periodistas de investigación del diario Los Angeles Times.



Los acompañó durante un tiempo en sus reportajes, recorrió palmo a palmo la ciudad y descubrió con ellos los problemas más profundos de seguridad, los conflictos raciales y hasta el impacto de un tiroteo.

Elgort anotaba todo, se fijaba en el comportamiento de los reporteros y cerraba sus sesiones de aprendizaje acompañándolos en la sala de redacción.

Cuando estaba listo y conocía un poco más de la dinámica, el actor no escribió un artículo sino que tomó un vuelo a Japón.



Puede leer: Estos son los estrenos de series más esperados para este 2022

Con Jake se revela su determinación por convertirse en quien ha decidido que quiere ser. Es decir, ser reportero en Japón. Quiere revelar las pequeñas verdades de lo que realmente sucedió FACEBOOK

TWITTER

Su misión era meterse en la piel de Jake Adelstein, un periodista estadounidense que superó un riguroso programa para convertirse en el primer extranjero en uno de los diarios más grandes de Japón, asimilar el choque cultural y vivir la experiencia de la noticia en el marco de una cultura desconocida para él.



Ese es el contexto de Tokyo Vice, la serie de HBO Max, que no solo revela una transición profesional en el país del Sol Naciente, sino que evoluciona a algo más intenso y peligroso: Adelstein entrará poco a poco al peligroso universo de la mafia conocida como la Yakuza.



Como suele pasar en estas historias, el novato sostiene un peso muy fuerte. Tiene un editor exigente y cascarrabias y escribe uno que otro artículo asignado sin muchas sorpresas, pero todo cambia cuando cubre la historia de un suicidio y da su primer paso a una organización ritual, con mucho poder y rencillas internas que sacuden al periodista y despiertan la ambición por contar más.

Facebook Twitter Linkedin

Ansel Elgort aprendió japonés para su papel. Foto: HBO Max

En esta producción televisiva el protagonista cuenta con el apoyo de un detective Hiroto Katagiri (Ken Watanabe), que no tiene miedo de involucrarse con la Yakuza y que conoce el nivel de corrupción policial que se maneja cuando se trata de esos casos.

Cabe decir que la serie está ambientada en la década de los 90, época en la que parece haber tenido un brillo muy importante dentro del entramado criminal japonés.



Pero la trama no gira solo en torno a un periodista que descubre una red y sueña con develarla al mundo. También analiza cómo la organización mantiene un supuesto equilibrio en sus operaciones y convive con ‘el otro mundo’, la cotidianidad y hasta la manera en que esa realidad se cubre en los medios de comunicación y es tratada por la policía.



Más para leer: Vuelve la insólita y divertida azafata de 'The Flight Attendant'

Eso sí, sin dejar a un lado el toque de acción y tensión necesarias para llamar la atención de la audiencia.



Tokyo Vice lo logra, y en buena medida lo hace por contar con el productor ejecutivo y director del primer episodio, Michael Mann.



Este realizador legendario se dio a conocer por la serie Miami Vice en la década de los 80; fue el primero que presentó al personaje de Hannibal Lecter (antes de que lo tomara Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes y otras películas que dieron paso a una saga) en el filme Manhunter y, además, logró reunir en la pantalla grande a Robert de Niro y a Al Pacino en el clásico del cine policíaco Heat.

En esta oportunidad, Mann aprovechó la noche y el neón de la ciudad para dar un escenario intenso a los encuentros y las confrontaciones entre clanes y para revisar a fondo la ceremonia que siempre marcó a estos grupos al margen de la ley.

Con Jake se revela su determinación por convertirse en quien ha decidido que quiere ser. FACEBOOK

TWITTER

La lealtad, la transición a otros niveles de operación y hasta la manera en que sellaban un trato estaba precedida de un ritual específico, que fue parte esencial de la narrativa.



“El mundo es un lienzo en blanco. Tienes que ejercitar una visión de director singular, impartir una comprensión profunda del personaje y dirigir a los actores a través de los puntos de la historia del piloto, visualizar y darte cuenta del mundo físico de Tokyo Vice y cómo nos hace sentir. Para esta serie hubo una paleta específica, una evocación de la salvaje vida nocturna de Tokio, intensos gráficos de neón y un ambiente general de iluminación y cómo se filma”, recalcó el propio Mann en una entrevista.



“Reflejamos una gran parte de los 90. Si piensas en Metallica, Pearl Jam, Nirvana, ya sabes, se trata de una determinación feroz e introspectiva. Con Jake se revela su determinación por convertirse en quien ha decidido que quiere ser. Es decir, ser reportero en Japón. Quiere revelar las pequeñas verdades de lo que realmente sucedió en el desordenado tejido de un hecho real. Y, tal vez, algún día hacer historia. Ese es su sueño y está decidido a hacerlo realidad”, explicaba el realizador.



Para leer: David Cronenberg saca a la venta sus cálculos renales

Mientras que Ansel Elgort reconoció en una entrevista con Screen Rant, que Tokio Vice ha sido la experiencia más intensa de su carrera. Él, recordado por Baby Driver y recientemente por su trabajo en West Side Story, de Steven Spielberg, tuvo que aprender japonés.



“Sí, fue realmente genial para mí. Era mi segundo idioma, la primera vez que aprendía un idioma extranjero y trabajaba con Michael Mann, realmente exige mucho de ti. Al principio solo estaba aprendiendo las líneas fonéticamente, pero luego me di cuenta de que si las aprendía fonéticamente no tendría tanta libertad como me gustaría tener como actor. Y también nos dimos cuenta de que debería hablar tanto japonés como fuera posible para que esto se sintiera auténtico”, aseguró.



“Comencé a tomar clases de japonés cuatro horas al día. Además, estamos viviendo en Japón, así que cada vez que tenía la oportunidad de hablar japonés, lo hablaba con todo el mundo y decidí sumergirme para que el personaje fuera auténtico”.



Puede leer: De la cumbre a la crisis: los famosos que pasan duros momentos de vida

Facebook Twitter Linkedin

El periodista de la ficción se une a un detective en la trama. Foto: HBO Max

Las reacciones

La crítica recibió muy bien esta primera temporada de la producción.



“Se trata de una intrigante mirada al poder y el crimen en Japón. (...). El primer capítulo conjura con tanta eficacia la desorientación y novedad de un recién llegado que (...) La historia transmite frescura”, escribió Daniel D’Addario en la revista Variety



Asimismo, Matt Schimkowitz, de AV Club, opina que “nos brinda un retrato completo de un lugar que deja espacio para que te asombres explorándolo y descubriéndolo”.

Tokyo Vice es, en realidad, un viaje seductor que rinde homenaje al periodismo más guerrero, pero también es un ejercicio visual muy cuidado, en diez episodios que vale la pena ver.

CULTURA

@CulturaET

Otros temas de Cultura

Feliz cumpleaños, maestro! 90 años de un genio: Fernando Botero

FILBo: primera carta de recuperación que se juega la industria editorial

Falleció el actor francés Jacques Perrin, recordado por 'Cinema Paradiso'