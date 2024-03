'Todos somos extraños': sorpresiva película que explora el erotismo gay en los años 80

Al director Andrew Haigh le encanta escarbar en las emociones de los personajes que pone frente a la cámara. Tiene una sensibilidad especial para diseccionar el amor con total sutileza. Su ‘bisturí cinematográfico’ es el diálogo intenso y unas actuaciones poderosas. Ya lo hizo con 45 días, un filme sobre una mujer que está a punto de celebrar el aniversario de su matrimonio y tras una noticia devastadora relacionada con antiguo novio (posiblemente su muerte), su vida marital se agrieta de manera desmesurada.

Ahora Haigh vuelve con más precisión a jugar, una vez más, con la peligrosa fragilidad del amor, porque cualquier amor, aunque se precie de ser casual o muy sólido, siempre tendrá algo que puede destruirlo o ponerlo a prueba; como en el caso de Todos somos extraños, su nuevo filme –que ya está en las salas de cine–, que cuenta la vida de Adam, un hombre que se enamora de su vecino Harry.

Claire Foy interpreta a la madre de protagonista, Adam, (el actor Andrew Scott), en un drama que tiene visos de fantasía. Foto: Searchlight Pictures

Todo se complica, pero no de la manera típica; de hecho, el director agrega a la relación de la pareja protagonista el drama de los padres de Adam, sumado a una trama en la que se hace referencia a su pasado (un tema que apasiona al director), a la infancia y a la relación con sus padres, en un juego en el que hay espacio para un elemento onírico que roza con la fantasía: una interacción con sus padres, cuando tenían la misma edad del protagonista.



De ahí se gesta una narrativa de las dos parejas, sus traumas, deseos y de lo que quizás se quieren decir. Pasado y presente se unen en un filme sorprendente, que se hizo realidad gracias al interés del director en el libro Strangers, del escritor japonés Taichi Yamada. La trama del libro se desarrolla en Tokio, pero la cinta se traslada a una Londres lejana pero visualmente muy hermosa. Tenía un elemento fantasmal, que Haigh decidió cambiar en su trama.

Andrew Scott le da peso a un personaje que quiere decir muchas cosas y no siempre puede hacerlo. Foto: Searchlight Pictures

“No diría que esta película es, ni siquiera, una historia de fantasmas no tradicional. La he convertido en otra cosa. Quería que el espectador no pudiera señalar lo que es real y lo que no, aunque quería que todo pareciera real. ¿Son fantasmas o no? Realmente la mejor pregunta es: ¿importa siquiera? No creo que sea así”, dijo el director en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.

Lo real es que Adam puede experimentar algo que se resume en una pregunta: ¿qué les dirías a tus padres si los conocieras a la edad en que estás ahora? Pero el asunto se complica, ya que conecta el amor paternal, la tristeza, el erotismo y todo lo que aparece cuando se conoce a alguien, se quiere y se sufre por esa persona. Es el despertar de sus protagonistas en el presente y su redención con el pasado.

“Vi mucho de mí mismo en la historia y sentí que me identificaba con todo ello. Había muchas cosas del personaje que sentí que podía entender y, con suerte, ampliar”, confesó el actor Andrew Scott.



Harry, interpretado por Paul Mescal, tiene que lidiar con emociones y traumas. Foto: Searchlight Pictures

La trama se enriquece con Harry (interpretado por Paul Mescal) y su romance, sumando otro conflicto: su orientación sexual. Cabe recordar que esta cinta está ambientada en la década de los ochenta (algo que se puntualiza con una banda sonora impresionante en la que destaca Pet Shop Boys), en la que aún era complejo para muchas personas hablar o dinamizar socialmente alrededor de ese tema.



Imagen del afiche de la película. Foto: Searchlight Pictures

Tanto el protagonista como el director pertenecen a una generación similar, y la película tiene sus raíces en esa experiencia de vida. “No hay nada más catártico y liberador que compartir algo difícil”, dice Haigh sobre trabajar en el personaje con Scott. “Hablar de esas experiencias con otra persona que las haya vivido. La película trata tanto de Andrew como de mí. Es autobiográfica, pero se trata de cómo se ha sentido una generación de personas, en lugar de tratarse solo de mí”, recalca el realizador. Sin embargo, rodó la película en la casa donde creció, su casa de infancia. “Supongo que soy un poco glotón de castigo, así que quería tocar un poco esa costra”, agregó.



“Hasta que estuve allí, no me di cuenta de que estaba operando en otro nivel”, comentó también Andrew Scott. Fue una experiencia insólita. “No podía dejar de pensar, mientras rodábamos, que Andrew Haigh habría estado llorando en el baño, o habría perdido un diente en una habitación donde un miembro del equipo está tomando una siesta”. Estábamos literalmente pisoteando toda su casa y su infancia”, aseguró el actor; sin embargo, Todos somos extraños es una cinta sobre el poder del amor, como se llama también la canción de la banda Frankie Goes to Hollywood, que reza en una de sus líneas: “Te protegeré de la garra encapuchada / Mantén a los vampiros alejados de tu puerta”, una metáfora de la batalla que libra la pareja protagonista.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

